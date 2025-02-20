DMC Arıtma – Cеребряный партнер форума IFT 2025

18 марта 2025 года в Ашхабаде впервые пройдет Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025), который соберет участников из многих стран для обсуждения инвестиционного потенциала страны и перспективных проектов. Организаторами предстоящего мероприятия являются Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с ХО «ТМТ Consulting Group».

Серебряным партнером этого важного форума является турецкая компания DMC Arıtma, с 2014 лидирующая в сфере инновационных решений для очистки воды. Специализируясь на таких ключевых направлениях, как очистка сточных вод, обработка городской водопроводной воды и установка систем опреснения морской воды, компания зарекомендовала себя как надежный партнер в решении сложных экологических задач.



DMC Arıtma строит свою деятельность на строгом соблюдении экологических норм и принципов устойчивого развития. Компания активно внедряет передовые технологии, которые не только повышают эффективность процессов очистки, но и минимизируют воздействие на окружающую среду. Это позволяет DMC Arıtma предлагать решения, которые отвечают как текущим, так и будущим экологическим требованиям.

Одним из главных факторов успеха компании является постоянное внедрение инноваций. DMC Arıtма инвестирует в исследования и разработки, чтобы предлагать своим клиентам самые современные и эффективные решения. Будь то очистка сточных вод промышленных предприятий или обеспечение чистой питьевой водой городских населенных пунктов, технологии компании демонстрируют высочайший уровень надежности и производительности.



Благодаря сочетанию экологической ответственности, технологических инноваций и ориентации на устойчивые решения DMC Arıtма остается надежным партнером для предприятий и муниципалитетов, стремящихся к внедрению современных и экологически безопасных решений в области водоподготовки и очистки воды.

Сегодня DMC Arıtма — это не просто компания, а символ качества, инноваций и заботы об окружающей среде. Ее решения помогают создавать устойчивое будущее, где чистая вода доступна каждому.

На сегодняшний день участие в форуме IFT 2025 подтвердили более 100 делегатов, представляющих 21 страну. В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся развития частного сектора, а также возможности для внедрения новых технологий и привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли экономики Туркменистана.

Более подробную информацию по условиям участия можно получить на веб-сайте мероприятия: www.ift.com.tm ///nCa, 20 февраля 2025 г. (материал предоставлен организаторами форума)