Национальный Лидер туркменского народа и Президент Кыргызстана провели телефонные переговоры

Сегодня, 29 января, состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, в ходе которого состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Отметив динамичный и последовательный характер взаимодействия между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, Аркадаг констатировал, что за последние годы этот процесс набрал хорошие обороты, охватывает всё больше сфер и направлений.

На международной арене страны плодотворно сотрудничают по ключевым проблемам глобальной повестки. Это сохранение и обеспечение всеобщей и региональной безопасности, выполнение Целей устойчивого развития, экология и водная проблематика, ряд других направлений.

В рамках беседы констатировалось, что двусторонние отношения Туркменистана и Кыргызстана находятся сегодня на подъеме. На регулярную основу поставлены контакты на правительственном, дипломатическом, ведомственном уровнях.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, особое внимание уделено вопросам активизации экономического взаимодействия, в частности в областях торговли, энергетики, транспорта и логистики.

Президент Садыр Жапаров и Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразили уверенность, что дальнейшее развитие кыргызско-туркменских отношений будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества и стабильности в регионе.///nCa, 29 января 2025 г.