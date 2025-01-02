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Туркменский газ покроет половину потребностей электростанций Ирака

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Новое соглашение о поставках газа с Туркменистаном позволит покрыть 50% потребностей электростанций Ирака в топливе, сообщило Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Министерство также изложило альтернативные планы по устранению дефицита иранского газа и подтвердило подготовку к летнему сезону.

“Министерство заключило соглашение с Туркменистаном о поставках газа и тесно сотрудничает с Торговым банком Ирака (TBI) для завершения финансовых процедур, включая открытие аккредитивов и перевод средств туркменской стороне”, – заявил представитель министерства Ахмед Муса.

По его словам, поставки газа начнутся после завершения расчетов. Газ, экспортируемый из Туркменистана, покроет около 50% потребностей газовых электростанций.

Ранее сообщалось, что Ирак в настоящее время сталкивается с нехваткой газа, особенно летом, что сказывается на производстве электроэнергии. Чтобы смягчить кризисную ситуацию, правительство планирует импортировать 20 миллионов кубометров газа в сутки из Туркменистана, а оставшиеся объемы получать из Ирана. Соглашение с Туркменистаном о своп-поставках газа через Иран является ключевым шагом в этой диверсификации. ///nCa, 2 января 2025 г.

 

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