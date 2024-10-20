PETRONAS – золотой партнёр OGT 2024

Компания PETRONAS, через свою дочернюю компанию PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PC(T)SB), стала Золотым Партнером 29-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана — 2024», которая пройдет с 23 по 25 октября в Ашхабаде.

PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd начала свою деятельность в нефтегазовом секторе более двух десятилетий назад и зарекомендовала себя как один из крупнейших производителей нефти и газа в Туркменистане. В 2022 году PC(T)SB отметила свою тысячную нефтяную добычу, что демонстрирует долгосрочное присутствие PETRONAS в Туркменистане. С начала коммерческой добычи нефти в 2009 году на месторождении Диярбекыр и добычи природного газа в 2011 году на месторождении Магтымгулы, PC(T)SB укрепила свою репутацию как ведущего производителя и поставщика нефти и газа в стране.

В 2024 году PETRONAS отмечает свое 50-летие, значительную веху, которая подчеркивает ее глобальное путешествие и неизменную приверженность развитию энергетики. PETRONAS стремится быть партнером своих глобальных заинтересованных сторон, включая Туркменистан, в области энергетических и технологических решений. Это видение отражается в постоянном вкладе PC(T)SB в развитие туркменского общества через значимые социальные программы. В соответствии с целью Туркменистана по сокращению выбросов углерода к 2030 году, PETRONAS активно поддерживает усилия страны по борьбе с изменением климата путем внедрения низкоуглеродных и устойчивых к климату решений в соответствии со своим собственным стремлением достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

PETRONAS работает в более чем 100 странах, производя и поставляя энергию и решения, которые способствуют прогрессу общества. Как ключевой игрок на мировом энергетическом рынке, PETRONAS продолжает поддерживать усилия Туркменистана по развитию и диверсификации своего энергетического портфеля для удовлетворения международного спроса. Устойчивое развитие остается в основе деятельности компании, поскольку она использует энергетические ресурсы и технологии для улучшения и обогащения жизни людей.

Более 830 из 51 стран мира делегатов зарегистрировались для участия в OGT. Для получения дополнительной информации переходите на официальный сайт мероприятия https://ogt-turkmenistan.com/en.

///nCa, 20 октября 2024 г. (Материал предоставлены Организационным комитетом OGT 2024)