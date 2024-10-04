Пресс-тур в Измир – Часть #1: Распахнутые объятия и добрые улыбки: гостеприимство Измира

Эльвира Кадырова

Для нашей пресс-делегации из Туркменистана знакомство с Измиром (для меня лично и знакомство с Турцией) началось со встречи с нашим гидом – г-жой Бану Баран.

Вопреки ожиданиям некоего официоза, Бану в прямом смысле встретила нас с распростертыми объятиями в прямом смысле и со словами «Какие вы красивые и неуставшие после многочасового перелета из Ашхабада». «Я скучала по вас!», – добавила Бану (прозвучало это будто не из уст гида, а от родственницы, к которой мы приехали погостить), поскольку наш рейс Стамбул-Измир несколько изменил маршрут по погодным условиям. Наш лайнер принял аэропорт Бодрума, где мы переждали пока над Измиром рассеялся туман. И надо сказать, что изменение маршрута явилось для меня лично приятным дополнением к поездке – с иллюминатора я с удовольствием лицезрела прекрасные пейзажи эгейских бухт, ветряных станций, деревенек, уютно спрятавшихся в ущельях…

…Исмаил бей стал не только для нас водителем микроавтобуса, на котором передвигалась наша делегация. Ведь ввиду плотного временного графика нашей программы мы посетили лишь малую часть достопримечательностей, а природные красоты с Измира и близлежащих туристических мест мы имели возможность наблюдать по время путешествий из окон микроавтобуса, переезжая из пункта в пункт. Исмаил бей, понимая это, в одном их трансферов изменил предусмотренный маршрут, чтобы мы насладились видами побережья Эгейского моря.

Гостеприимство и дружелюбие генетически заложены в менталитет современных жителей Измира. Ведь Измир, с почти пятитысячелетней историей, – это древний торговый центр, которые всегда был не только местом встречи различных культур, но и симбиозом различных культур и религий. Это способствовало формированию традиций радушного приема гостей.

Греческая, римская, византийская и османская культуры оставили свой след в мировидении жителей Измира, сделав их особенно открытыми и гостеприимными.

На удивление, в Измире я не ощутила себя иностранкой. Местные жители всегда готовы вам помочь. Вспоминается, как на рынке «Кемералты» в Измире, после насыщенного шоппинга в одном из магазинчиков, я приобрела чемодан. Продавец, увидев многочисленные пакеты у меня в руках, вежливо вызвался помочь мне уложить покупки в чемодан. Одна из наших коллег, гуляя по бутикам Кемералты, слегка заблудилась, потеряв дорогу к месту встречи нашей группы, и окружающие любезно подсказали ей как пройти к выходу.

Местные жители общаются легко, стоит только обратиться. Помнится, как во время беседы рыбак Хайяти угостил меня мандарином, и когда я сообщила, что приехала из Туркменистана, он ответил, что знает о нашей стране. В Измире во время прогулки по Кордону (набережная), я пообщалась еще с одним рыбаком-любителем – это пенсионер по имени Мехмет. Узнав, что я журналистка из Туркменистана, он радостно воскликнул: «Bir millet!», а на прощание любезно предложил мне в подарок свой улов – рыбку Levrek – в переводе с турецкого «окунь».

В Измире созданы все инфраструктурные условия для комфортного отдыха туристов, но именно благодаря отношению местных жителей, гости попадают в теплую атмосферу, которая только усиливает визуальное восприятие окружающей туристической среды.

Мне лично вспоминается радушие хозяина отеля Antmare (туристическая деревня Алачаты) г-на Зафера и сотрудников администрации, хозяйки кафе г-жи Аввы, торговца сувенирами из Эфеса и многих других.

Вглядитесь в эти лица. Люди Измира – простые граждане, владельцы бутиков, горничные в отелях и многие другие – это визитная карточка Измира. Искренние улыбки говорят вам о том, что эти люди искренне рады вас видеть в гостях у Измира.

///nCa, 4 октября 2024 г. (фото – nCa)