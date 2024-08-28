Дефицит складских площадей в Центральной Азии оценили в 20 млн м²

В Центральной Азии наблюдается острая нехватка складских площадей, что приводит к ситуации нулевой вакансии на рынке. По данным управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, дефицит современных складских объектов в регионе измеряется десятками миллионов квадратных метров.

«Если нужен качественный современный склад, то найти такой объект в Центральной Азии практически невозможно, — заявил Ахмедзянов. — Текущий дефицит логистической недвижимости в регионе оценивается примерно в 20 млн м². Это касается Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В этих странах большая часть существующих складских площадей — класса В, но и эти крохи законтрактованы».

Страны Центральной Азии – в большинстве своем экспортеры. Таджикистан и Узбекистан экспортирует сельхозтовары, овощи и фрукты, однако современные стандарты качества предполагают не только качественную транспортировку, но и хранение.

В Казахстане на данный момент на душу населения приходится 0.07 м² складских площадей, и это лидирующий показатель среди стран Центральной Азии. В Узбекистане уровень инфраструктурной обеспеченности на данный момент находится на уровне 0.006 м² складов на душу населения, в Кыргызстане еще меньше — 0.005 м². Для сравнения в России инфраструктурная обеспеченность равна 0.32 м² на душу населения, в Китае 0.81 м², в Германии — 4.4 м², а в США – 4.5 м².

По разным данным, до конца 2024 года на рынке одного только Узбекистана ожидается ввод около 60 тысяч м² качественных складских площадей.

«Учитывая, что всего на страну приходится около 220 тысяч м², спрос новые площади не покроют. Стране просто негде будет хранить свои овощи и фрукты на продажу. Однако Таджикистан сейчас столкнулся с еще большим дефицитом складов. Страна — экспортер овощей и фруктов, но при этом складов там нет. В прошлом году компания ПЭК делилась своим опытом работы в Таджикистане, свой склад они искали три месяца. Это неудивительно, ведь в стране, по последним данным, доступно всего 10 тысяч м² качественных складов», – отметил эксперт.

В 2024-2025 году в Таджикистане ожидается прирост около 90 тысяч м².

«Чуть лучше ситуация в Кыргызстане, где ожидается ввод ряда крупных объектов общей площадью около 332 тысяч м², однако учитывая, что сейчас страна в целом располагает всего 58 тысячами м², этих площадей также может не хватить», — уверен Ахмедзянов.

Для формирования запаса площадей объема анонсированных объектов в этих регионах мало. Спрос на текущий момент значительно превышает предложение.

«Нехватка предложений, стабильный рост арендных ставок, расширение маркетплейсов и минимальное количество свободных площадей – это ключевые показатели, свидетельствующие об активном процессе институционализации рынка складской недвижимости, — подчеркнул эксперт. — Представители разных отраслей рынка озабочены подобной ситуацией, ведь вопрос с нехваткой складов решить очень легко. Нужны грамотные консультанты и девелоперы, эксперты рынка». /// nCa, 28 августа 2024 г. (первоначально опубликовано Economist.kg)