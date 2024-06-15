Общественная организация Ýaş tebigatçy провела в Ашхабаде выставку-конкурс из вторсырья

14 июня 2024 года во Французском Институте в Ашхабаде с большим успехом прошла выставка-конкурс изделий из вторсырья, организованная Общественной организацией Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) и творческим объединением “Дизайн плюс”.

Цель конкурса – привлечь внимание к проблеме отходов, стимулировать творческий подход к их повторному использованию, а также продемонстрировать безграничные возможности вторсырья.

В конкурсе приняли участие около пятидесяти жителей со всего Туркменистана, которые представили свои уникальные и креативные работы, созданные из ненужных вещей: пластиковых бутылок, картонных коробок, бумаги, текстиля и т.д.

Жюри, в состав которого вошли представители “Юного натуралиста”, “Дизайн плюс” и специалисты по экологии, тщательно оценило все работы и определило победителей в нескольких номинациях:

• “Самая оригинальная идея”

• “Самое функциональное изделие”

• “Самое креативное исполнение”

• “За вклад в сохранение культурного наследия ”

• “Приз зрительских симпатий”.

Победители в каждой номинации получили дипломы и памятные подарки. Все участники получили сертификаты участника.

“Мы очень рады, что наш конкурс вызвал такой большой интерес”, – говорит Лейли Шыхмадова, Председатель “Юного натуралиста”.

– “Это в очередной раз доказывает, что люди неравнодушны к проблемам экологии и готовы творить из ненужных вещей.”

“Выставка-конкурс стала настоящим праздником творчества и экологической ответственности. Она показала, что из ненужных вещей можно создавать настоящие шедевры, а также продемонстрировала важность бережного отношения к окружающей среде. Мы надеемся, что это мероприятие поможет повысить осведомленность о проблемах окружающей. Мы также хотели бы выразить благодарность Французскому институту в Туркменистане за поддержку и предоставленную площадку для проведения конкурса”, – добавила Лейли. ///nCa, 15 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Ýaş tebigatçy)

Несколько фотографий с мероприятия: