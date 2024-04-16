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В Ашхабаде состоится Детский фестиваль “Надежды зеленого будущего”! 

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В честь Международного дня без отходов (30 марта) и Дня ребенка в Турции (23 апреля) общественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа приглашают детей и их семьи на красочный фестиваль “Надежды зеленого будущего”!

Когда: 23 апреля 2024 года (вторник)

Время: 10:00 Место: Совместная туркмено-турецкая школа

Цель фестиваля: 

Пропаганда бережного отношения к окружающей среде

Снижение количества отходов

Демонстрация возможностей повторного использования материалов

Повышение экологической осведомленности

Вас ждет:

Детские игры и развлечения: Клоун, надувная игровая площадка, сладкая вата, народные танцы, фокусник, детские песни, и многое другое.

Эко-квест: Увлекательное путешествие, где дети узнают о важности бережного отношения к природе и последствиях действий человека.

Выставка-конкурс поделок из вторсырья:

Проявите свою фантазию и создайте уникальные поделки из ненужных материалов!

Мастер-класс по переработке отходов:

Научитесь простым и эффективным методам переработки отходов, которые можно использовать дома.

Присоединяйтесь к нам, разделите с нами смех и радость! 

Организаторы:

Общественная организация “Юный натуралист”

Совместная туркмено-турецкая школа

При поддержке: Посольство Турции в Туркменистане

Контакты: +99312940319; +99312940326 ///nCa, 16 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Общественной Организацией “Юный Натуралист”

 

 

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