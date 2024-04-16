В Ашхабаде состоится Детский фестиваль “Надежды зеленого будущего”! 

В честь Международного дня без отходов (30 марта) и Дня ребенка в Турции (23 апреля) общественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа приглашают детей и их семьи на красочный фестиваль “Надежды зеленого будущего”!
Когда: 23 апреля 2024 года (вторник)
Время: 10:00 Место: Совместная туркмено-турецкая школа
Цель фестиваля:
Пропаганда бережного отношения к окружающей среде
Снижение количества отходов
Демонстрация возможностей повторного использования материалов
Повышение экологической осведомленности
Вас ждет:
Детские игры и развлечения: Клоун, надувная игровая площадка, сладкая вата, народные танцы, фокусник, детские песни, и многое другое.
Эко-квест: Увлекательное путешествие, где дети узнают о важности бережного отношения к природе и последствиях действий человека.
Выставка-конкурс поделок из вторсырья:
Проявите свою фантазию и создайте уникальные поделки из ненужных материалов!
Мастер-класс по переработке отходов:
Научитесь простым и эффективным методам переработки отходов, которые можно использовать дома.
Присоединяйтесь к нам, разделите с нами смех и радость!
Организаторы:
Общественная организация “Юный натуралист”
Совместная туркмено-турецкая школа
При поддержке: Посольство Турции в Туркменистане
Контакты: +99312940319; +99312940326 ///nCa, 16 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Общественной Организацией “Юный Натуралист”