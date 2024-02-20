«Туркменпочта» и Туркменские Железные Дороги упростят грузоперевозки в Туркменистане

Компания почтовой связи «Туркменпочта» совместно с акционерным обществом открытого типа «Демирёллары» (Железные дороги) запустила автоматизированную систему управления перевозок грузов, которая позволит грузоперевозчикам проще и быстрее оформлять документацию и отслеживать грузы в Туркменистане.

Новая система дает возможность онлайн-расчета стоимости грузоперевозок, оформления необходимых документов, выбора типа вагонов в зависимости от вида груза. Также реализовано отслеживание перемещения вагонов с грузом по территории Туркменистана.

Благодаря автоматизированной системе грузоперевозчики теперь могут оформлять документацию и получать счета в режиме онлайн.

Система позволяет быстро рассчитывать стоимость перевозок по тарифам для частных предприятий и бюджетных организаций, осуществлять местные, импортные, экспортные и транзитные железнодорожные перевозки самых разных грузов – от продуктов питания до стройматериалов.

Удобный интерфейс личного кабинета на сайте trl.gov.tm дает возможность всем отправителям самостоятельно подавать заявки, выбирать тип вагонов, рассчитывать стоимость и отслеживать грузы.

Телефоны для справок:

(+993 12) 383924;

(+993 12) 383922. ///Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, 19 февраля 2024 г.