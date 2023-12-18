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Товарооборот Туркменистана со странами СНГ превысил 2,6 млрд.долл.США

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Внешнеторговый оборот Туркменистана с государствами Содружества Независимых Государств за январь-октябрь 2023 года превысил 2 млрд.600 млн.долл.США  или 16,5% от общего объема внешнеторгового оборота страны. Об этом заявил заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, выступая сегодня, 18 декабря, на заседании Совета глав правительств государств-членов СНГ в Москве.

«За последние годы торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана с государствами СНГ заметно активизировалось, последовательно укрепляются торгово-экономические связи, восстанавливаются торговые цепочки, создаются новые рынки сбыта. Так, внешнеторговый оборот со странами СНГ за 2022 год составил свыше  3 млрд.200 млн.долл.США и на 17% превысил показатели 2021 года», – отметил вице-премьер, курирующий в правительстве Туркменистана финансово-экономический блок.

По его словам, в Туркменистане зарегистрированы 478 инвестиционных проектов с участием компаний государств-членов СНГ на сумму около 5 млрд.долл.США.

В качестве одного из главных приоритетов сотрудничества между Туркменистаном и странами СНГ Гелдимырадов выделил транспортную сферу.

«В этом контексте выступаем за координированную работу с партнерами по формированию новых транзитных коридоров и совместного выхода на крупные рынки транспортных услуг», – сказал он.

«Такие проекты, как например, современная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран имеет хорошую перспективу для расширения объемов и качества торгово-экономического взаимодействия государств СНГ на Евразийском континенте», – подчеркнул Гелдимырадов. ///nCa, 18 декабря 2023 г.

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