Turkmen Railways releases transit time and distance data for wagons traveling via Turkmenistan

The agency “Turkmen Railways” (Turkmendemiryollary) released information about the transit time of wagons through the territory of Turkmenistan by rail. The information includes data on the distances between border crossing points at the entry and exit of the country, as well as the estimated travel time between stations.

Entry border crossing (rail station) Exit border crossing (rail station) Distance (km) Wagon transportation time (days) Serkhetyaka (border with Kazakhstan) Turkmenbashi 712 3 Akyayla 700 3 Sarakhs 1133 5 Serkhetabad 1403 7 Imamnazar 1601 7 Razyezd-161 1671 7 Artyk 832 4 Tahiatash 1328 7 Farap 1346 6 Turkmenbashi Akyayla 524 2 Sarakhs 957 4 Serkhetabad 1227 5 Imamnazar 1425 6 Farap 1170 5 Razyezd-161 1495 6 Artyk 656 3 Serkhetyaka 712 3 Tahiatash 1152 5 Akyayla (border with Iran) Imamnazar 1413 6 Serkhetabad 1215 5 Razyezd-161 1483 6 Farap 1158 5 Turkmenbashi 524 2 Serkhetyaka 700 3 Artyk 645 3 Sarakhs 945 5 Tahiatash 1140 5 Sarakhs (border with Iran) Farap 469 2 Imamnazar 724 3 Serkhetabad 526 3 Razyezd-161 794 3 Turkmenbashi 957 4 Serkhetyaka 1133 5 Artyk 303 1 Akyayla 945 5 Tahiatash 1005 4 Serkhetabad (border with Afghanistan) Farap 587 3 Serkhetyaka 1403 7 Sarakhs 526 3 Turkmenbashi 1227 5 Artyk 573 3 Imamnazar 842 4 Akyayla 1215 5 Razyezd-161 912 4 Tahiatash 1275 6 Imamnazar (border with Afghanistan) Farap 321 1.5 Sarakhs 724 3 Turkmenbashi 1425 6 Artyk 766 3 Akyayla 1413 6 Serkhetyaka 1601 7 Serkhetabad 842 4 Razyezd-161 238 1 Tahiatash 1473 6 Razyezd-161 (border with Uzbekistan) Farap 391 1.5 Sarakhs 794 3 Turkmenbashi 1495 6 Artyk 841 3.5 Akyayla 1483 6 Serkhetyaka 1671 7 Serkhetabad 912 4 Imamnazar 238 1 Tahiatash 1543 7 Tahiatash (border with Uzbekistan) Turkmenbashi 1152 5 Akyayla 1140 5 Farap 1218 5 Serkhetabad 1275 6 Artyk 685 3 Serkhetyaka 1328 7 Sarakhs 1005 4 Razyezd-161 1543 7 Imamnazar 1473 6 Farap (border with Uzbekistan) Turkmenbashi 1170 5 Akyayla 1158 5 Serkhetabad 587 2.5 Sarakhs 469 2 Artyk 516 2 Tahiatash 1218 5 Razyezd-161 391 2 Serkhetyaka 1346 6 Imamnazar 321 2 Artyk (border with Iran) Turkmenbashi 656 3 Akyayla 645 3 Serkhetabad 573 3 Sarakhs 303 1 Razyezd-161 841 3.5 Serkhetyaka 832 4 Tahiatash 685 3 Farap 516 2 Imamnazar 766 3

Source: Turkmendemiryollary Agency