News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла ЕС

Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла ЕС

By

Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты во вторник, 26 сентября 2023 года, от нового посла ЕС г-жи Беаты Пекса.

Президент поприветствовал Посла ЕС и отметил, что в реализации внешней политики Туркменистана большое значение придается политико-дипломатическому, торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству с ЕС.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Европейским союзом. Все эти годы традиционно дружественный диалог между страной и ЕС успешно развивался на основе принципов взаимного доверия и открытости. В этой связи также было особо отмечено, что в последнее время контакты на высшем уровне стали еще более активными.

Президент Туркменистана отметил, что в ходе недавней встречи с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества, имеющего солидный потенциал. Транспортная отрасль, энергетика и “зеленые” технологии были определены в качестве наиболее перспективных направлений партнерства.

Было подчеркнуто, что взаимодействие между Туркменистаном и ЕС активно развивается как на двусторонней основе, так и в формате “Центральная Азия-Европейский союз”. Наряду с этим осуществляется эффективное сотрудничество в законодательной сфере.  Между Меджлисом Туркменистана и Европейским парламентом был налажен конструктивный межпарламентский диалог.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что в Туркменистане успешно реализуются технические проекты Европейского Союза в области науки и образования, экологии, совершенствования законодательства, энергетики и других областях.

Г-жа Беата Пекса – польский дипломат и выпускница Варшавского университета. Среди прочих должностей, она ранее занимала посты посла Польши в Ираке, директора департамента политики безопасности министерства иностранных дел Польши, постоянного представителя Польши при ЕС и заместителя главы представительства Польши при Организации Объединенных Наций.

 /// nCa, 27 сентябр 2023 г.

 

Related posts:

  1. Президент Туркменистана принял нового посла Таджикистана
  2. Президент Туркменистана принял нового Посла Франции
  3. Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР
  4. Посол Великобритании вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
  5. Президент Туркменистана принял нового Посла Кореи
  6. Новый Посол Грузии вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
  7. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Сингапура
  8. Посол Туркменистана в Узбекистане вручил верительные грамоты Президенту Мирзиёеву
  9. Президент Туркменистана принял вице-президента Международного союза велосипедистов
  10. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Эмиру Катара
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan