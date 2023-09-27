Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла ЕС

Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты во вторник, 26 сентября 2023 года, от нового посла ЕС г-жи Беаты Пекса.

Президент поприветствовал Посла ЕС и отметил, что в реализации внешней политики Туркменистана большое значение придается политико-дипломатическому, торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству с ЕС.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Европейским союзом. Все эти годы традиционно дружественный диалог между страной и ЕС успешно развивался на основе принципов взаимного доверия и открытости. В этой связи также было особо отмечено, что в последнее время контакты на высшем уровне стали еще более активными.

Президент Туркменистана отметил, что в ходе недавней встречи с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества, имеющего солидный потенциал. Транспортная отрасль, энергетика и “зеленые” технологии были определены в качестве наиболее перспективных направлений партнерства.

Было подчеркнуто, что взаимодействие между Туркменистаном и ЕС активно развивается как на двусторонней основе, так и в формате “Центральная Азия-Европейский союз”. Наряду с этим осуществляется эффективное сотрудничество в законодательной сфере. Между Меджлисом Туркменистана и Европейским парламентом был налажен конструктивный межпарламентский диалог.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что в Туркменистане успешно реализуются технические проекты Европейского Союза в области науки и образования, экологии, совершенствования законодательства, энергетики и других областях.

Г-жа Беата Пекса – польский дипломат и выпускница Варшавского университета. Среди прочих должностей, она ранее занимала посты посла Польши в Ираке, директора департамента политики безопасности министерства иностранных дел Польши, постоянного представителя Польши при ЕС и заместителя главы представительства Польши при Организации Объединенных Наций.

/// nCa, 27 сентябр 2023 г.