News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Туркменистана поздравил народ с 32-летием независимости

Президент Туркменистана поздравил народ с 32-летием независимости

By

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистанс с 32-летиием назависимости.

Текст поздравления:

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас с 32-й годовщиной независимости Туркменистана – самой важной датой в жизни нашего демократического, правового и светского государства! Уверен, что торжества, проводимые в ознаменование главного праздника в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножат нашу гордость за успехи и достижения страны, прославляя наше единство и сплочённость!

Независимость – наше великое достижение, снискавшее авторитет, честь и славу Родине во всём мире. 32 года назад государственная независимость Туркменистана была признана мировым сообществом, был заложен прочный фундамент сегодняшнего развития и успехов. За последние годы благодаря огромной созидательной энергии народа наша Отчизна превратилась во всесторонне развивающееся государство. Проведённые за короткий срок преобразования в политической, экономической, социальной и культурной сферах значительно повысили уровень жизни граждан, приумножили мощь и созидательный потенциал страны, упрочили её незыблемый фундамент.

На нынешнем этапе независимого развития – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – Туркменистан уверенно продвигается вперёд по пути прогресса, мы совершенствуем наше демократическое и справедливое общество, ставя на первое место заботу о людях и интересах страны.

Большое значение придаётся планомерному и гармоничному развитию национальной экономики, её успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей. Мы ведём масштабные работы по благоустройству сёл и городов, строительству комфортабельных жилых комплексов, автомагистралей, созданию крупных промышленных комплексов с передовыми технологиями, развитию сфер транспорта и связи.

В этом году в стране был создан высший представительный орган народной власти в Туркменистане – Халк Маслахаты. Проведены всенародные выборы на принципах демократии, гласности и свободы волеизъявления и избран новый состав членов Меджлиса Туркменистана, халк маслахаты и членов Генгешей. Построены и введены в эксплуатацию множество крупных объектов социального и промышленного назначения, призванных способствовать улучшению условий жизни народа. Торжественно открыта первая очередь застройки города государственного значения Аркадаг и дан старт строительству его второй очереди. Эти достижения в экономическом и социальном развитии, большие трудовые успехи подчёркивают общественно-политическое значение празднования очередной годовщины независимости Отчизны в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», о чём свидетельствует масштабность проводимых торжеств.

Дорогие соотечественники!

Независимость – наше славное прошлое, счастливая сегодняшняя жизнь, великое будущее. Независимость – наша честь и слава. И потому вечны и незыблемы наши почитание и искренняя преданность священной независимости.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы последовательно развиваем двусторонние и многосторонние международные отношения, неуклонно реализуя нашу внешнюю политику, приверженную принципам миролюбия и добрососедства. Сегодня международное сообщество с большим уважением относится к значимой роли независимого нейтрального Туркменистана в сфере международных отношений и активно поддерживает наши важные инициативы.

Единогласное принятие по инициативе нашей страны в этом году Резолюции «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», учреждение 26 ноября «Всемирным днём устойчивого транспорта» приумножили международный авторитет и славу Родины, чувство нашей безмерной гордости.

Активное участие Туркменистана в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где были озвучены ключевые вопросы современности, наглядно демонстрирует, что наше независимое нейтральное государство выходит на новый уровень внешнеполитической деятельности. Наши инициативы и предложения, выдвинутые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи, направлены на объединение усилий международного сообщества в укреплении мира во всём мире, обеспечение безопасности, создание необходимых условий для устойчивого развития и защиты окружающей среды. Всё это будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета на мировой арене нашего независимого нейтрального государства – Туркменистана.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 32-й годовщиной независимости Туркменистана!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства желаю нашему мужественному народу, ставящему перед собой великие цели, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Пусть и впредь славится наша Родина, следуя по светлому пути священной независимости, достигая новых высоких рубежей на пути прогресса и процветания!

/// nCa, 27 сентября 2023 г.

 

Related posts:

  1. В ходе телефонного разговора Президент Туркменистана поздравил узбекского коллегу с днем рождения
  2. Президент Туркменистана поздравил участников Дубайского форума по привлечению инвестиций в ТЭК
  3. Празднование Дня независимости Туркменистана: Президент и общенациональный лидер Туркменистана принимают иностранных гостей
  4. Президент Татарстана посетил Туркменистан, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости
  5. Празднование Дня Независимости Туркменистана – Интерпретация Символики
  6. Туркменистан на этой неделе переживает переходный период – президент и избранный президент провели телефонные переговоры с мировыми лидерами – на совместном заседании кабинета министров обсуждены результаты выборов и подготовка к церемонии инаугурации
  7. Президент Узбекистана поздравил Аркадага Бердымухамедова с днем рождения
  8. Президент Туркменистана провел Государственное Собрание
  9. Экономические достижения Туркменистана за 25 лет независимости
  10. Президент Сердар Бердымухамедов озвучил внешнеполитические приоритеты Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan