Buried Hill – Бронзовый партнёр XXVIII Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023)

В сфере энергетики за последние годы происходят глобальные изменения- мир принимает решение в пользу «зеленой энергии». Вопросы изменения климата и сокращения выбросов метана занимают центральное место на всех последних энергетических конференциях, проводимых Туркменистаном.

25-27 октября состоится XXVIII Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023), которая не первый год является ареной для обмена мнениями, укрепления партнерских отношений и разработки стратегий. Ведущее региональное и международное событие соберет руководителей самого высокого уровня для обмена идеями и опытом по ключевым вопросам нефтегазовых проектов, а также предоставит доступ к последней информации о приоритетных проектах и направлениях инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана.

Бронзовый партнер OGT 2023, Buried Hill Energy работает в Туркменистане с 2007 года. Это независимая нефтегазовая компания со штаб-квартирой на Кипре и исполнительным офисом в Лондоне, Великобритания.

Компания Buried Hill Energy контролирует Блок III, согласно подписанному СРП с правительством Туркменистана и охватывающему месторождение Достлук. Обширные и полностью интегрированные данные, собранные на территории месторождения, включая полномасштабную сейсморазведку 2D с плотной сеткой и сейсморазведку 3D, позволили компании составить надежную и детальную интерпретацию месторождения, что дает возможность более эффективно проводить оценку и разработку в будущем. Компания продолжает сотрудничать со всеми сторонами для содействия разработке этого стратегически важного актива.

В январе 2021 года правительства Туркменистана и Азербайджана подписали Меморандум о совместной разработке месторождения Достлук. Такое межправительственное сотрудничество является отличной возможностью для развития работ для дальнейшего развития месторождения Достлук.

Питер Каллос, исполнительный председатель совета директоров Buried Hill, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в сентябре 2022г., чтобы сообщить о намерении компании продолжить свою работу на туркменском шельфе Каспийского моря. В частности, как сообщает ИА «Туркменпортал», г-н Каллос подчеркнул интерес компании «к разработке перспективных месторождений углеводородов в туркменском секторе шельфа Каспийского моря и подготовке высококвалифицированных национальных кадров для нефтегазовой отрасли».

Buried Hill будет представлен на OGT 2023 на самом высоком уровне, что поспособствует дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества с национальными и международными энергетическими компаниями, которые примут участие в данном мероприятии. На сегодняшний день для участия в OGT 2023 зарегистрировалось 182 делегата из 23 стран. На OGT Expo 2023 будут представлены экспозиции более 60 международных энергетических компаний.

Более подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия www.ogt-turkmenistan.com. ///nCa, 14 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen-Forum)

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