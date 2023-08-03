Визит делегации движения “Талибан” по содействию торговле и инвестициям в Казахстан

Лидеры бизнеса из Казахстана и Афганистана встретились в Астане 2 августа 2023 года, чтобы обсудить торговые и инвестиционные возможности. Делегацию движения “Талибан” возглавляет Азизи Нуриддин, министр торговли и промышленности Афганистана.

Афганистан является крупным импортером казахстанской муки и растительного масла, и объем взаимной торговли между двумя странами составляет около 1 миллиарда долларов.

Правительство Казахстана заинтересовано в расширении торгово-экономических связей с Афганистаном, и в настоящее время между двумя странами действуют 52 совместных предприятия. Афганистан также ведет поиск инвестиций в энергетический, инфраструктурный и телекоммуникационный секторы.

Заместитель министра торговли Казахстана Кайрат Торебаев заявил на открытии ряда деловых встреч: «Афганистан является важным и перспективным партнером для Казахстана. Мы заинтересованы во всестороннем развитии торгово-экономического сотрудничества».

Афганистан заинтересован в поиске деловых партнеров и инвесторов из Казахстана.

«Казахстанская сторона предоставила прекрасную возможность для переговоров между нашими предприятиями из различных отраслей промышленности. В рамках деловых встреч мы можем расширить деловые связи, обсудить потребности, торговые барьеры, а также преимущества сотрудничества. Я надеюсь, что частный сектор Казахстана и Афганистана сможет воспользоваться этими возможностями в полной мере» – цитирует Informburo.kz слова Азизи Нуриддина, министра торговли и промышленности Афганистана.

По словам представителей Афганистана, власти страны готовы предоставить инвесторам привлекательные условия для инвестирования и различные преференции для ведения бизнеса. Например, иностранные предприятия, работающие в обрабатывающем секторе и горнодобывающей промышленности, освобождаются от уплаты налога на приобретение оборудования. Инвесторы могут открывать банковские счета, получать льготы по подоходному налогу.

«Больше всего Афганистан заинтересован в инвестициях в энергетический сектор, строительство автомобильных и железных дорог, а также телекоммуникаций», – говорится в заявлении Министерства торговли.

В деловых переговорах приняли участие более 150 казахстанских компаний и более 200 представителей афганских деловых кругов.

Согласно информации, предоставленной ранее министерством торговли Казахстана, делегация движения “Талибан” прибыла 2 августа 2023 года.

В составе делегации – руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании «Да Афганистан Брешна Шеркат» (DABS), телекоммуникационной компании «Афган телеком» (AfTel), Афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты, а также сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных и других компаний Афганистана.

«Цель сегодняшнего визита – укрепление торгового оборота между Казахстаном и Афганистаном и реализация договоренностей, достигнутых в апреле в ходе визита вашего министра. Мы надеемся на укрепление наших дружественных взаимоотношений, в том числе в области торговли», – сказал Нуриддин Азизи.

Также прошли переговоры Нуриддина Азизи с министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангарином в формате B2B.

Корреспонденту МИА «Казинформ» глава афганской делегации рассказал, о чем удалось договориться в ходе встречи сторон.

«Мы ожидаем подписание меморандумов в области логистики, транспорта, инвестиций в экономику Афганистана. Как вы знаете, годовой товарооборот с Казахстаном составляет около миллиарда долларов. К сожалению, те товары, которые покупает из-за границы Казахстан, в них очень малая доля товаров из Афганистана, и мы над этим работаем. Мы хотим, чтобы определенную долю сельскохозяйственных товаров Казахстан приобретал у Афганистана», – заявил Нуриддин Азизи.

Министр промышленности и торговли Афганистана отметил, что один из важных факторов в торговле, это удешевление логистики.

«Еще один из важных вопросов, который мы сегодня обсуждали – банковский сектор. Мы будем работать над этим. Удешевление логистики – это значит удешевление товаров. В решении этого вопроса заключается обоюдная выгода. Потому что это приведет к увеличению товарообмена», – добавил Нуриддин Азизи.

Согласно официальным данным, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил $987,9 млн, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($474,3 млн). При этом традиционно порядка 90% приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции. Торговля между странами за 5 месяцев 2023 года составила $316,6 млн, при этом $310 млн – казахстанский экспорт.

По оценке экспертов, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан более чем на $500 млн в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной отраслях и легкой промышленности.

«Наш частный сектор также импортирует отсюда пшеницу, муку, сжиженный газ, ГСМ и подсолнечное масло. В Казахстан мы экспортируем сухофрукты, ковры и драгоценные камни, и минералы, которых много в Афганистане. На выставке, которая будет организована здесь сегодня и завтра граждане смогут посмотреть ручные изделия и смогут их приобрести», – отметил глава афганской делегации.

3 августа в Астане начнется бизнес-форум, а 4 августа для всех жителей и гостей столицы распахнет двери выставка афганских товаров (EXPO, Конгресс-центр). На выставке будут представлены различные продукты из Афганистана, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары.

Ранее Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал важность установления стабильности в Афганистане для нашего региона и для мира в целом. Казахстан неоднократно оказывал гуманитарную помощь афганскому народу и активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в этой стране.

В апреле 2023 года казахстанская делегация во главе с вице-премьером – министром торговли Сериком Жумангариным посетила столицу Афганистана – город Кабул, где состоялась торжественная церемония передачи очередной гуманитарной помощи афганскому народу. Это было сделано по поручению Главы государства.

Казахстанская сторона не раз отмечала, что нельзя допустить экономического коллапса, гуманитарного кризиса в Афганистане. Международному сообществу нужно восстанавливать и развивать торгово-экономические связи с этой страной. В сфере экономического сотрудничества необходимо отметить важность реализации инфраструктурных проектов, как один из векторов развития отношений Казахстана с Афганистаном, в особенности в сфере интеграционных процессов Центральной и Южной Азии, подчеркивает «Казинформ».

/// nCa, 3 августа 2023 г. [на основе материалов Казинформ, Informburo.kz, министерства торговли Казахстана, источник фото – Informburo.kz, Казинформ]

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