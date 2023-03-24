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В Туркменистане впервые будет проведено соревнование «Falling Walls Lab Turkmenistan»

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Студенты и молодые специалисты всех специальностей и профессий из Туркменистана со своими инновационными идеями приглашаются к участию в международной лаборатории Falling Walls Labs.

Кто может принять участие в конкурсе?

  • Если соискатель имеет степень бакалавра, она не должна быть выдана более 10 лет назад.
  • Если соискатель имеет степень магистра, она не должна быть получена более 7 лет назад.
  • Если соискатель имеет докторскую степень, она не должна быть получена более 5 лет назад.
  • Постдокторанты и студенты, которые в настоящее время обучаются в университете, также имеют право подать заявку.

О Falling Walls

Falling Walls – это уникальная международная научная платформа для лидеров из мира науки, бизнеса, политики, искусства и общества.

Для получения дополнительной информации: http://falling-walls.com  

Что ждет призеров?

Главный приз – это поездка в Берлин, Германию, на финал конкурса.

Крайний срок подачи заявок – 10 апреля 2023 года.

Чтобы подать заявку, посетите:  https://falling-walls.com/lab/apply/turkmenistan/

Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке на сайте Посольства Германии в Туркменистане: https://aschgabat.diplo.de/tm-ru/themen/-/2588680?view=


///nCa, 24 марта 2023 г.

 

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