В Дубаи состоится роуд-шоу энергетического сектора Туркменистана

Международное роуд-шоу по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, состоится 26-27 апреля 2023 года в отеле Hyatt Regency, Дубай, ОАЭ. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть», Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнёрстве с ХО Туркмен Форум и Британской GaffneyCline.

Целью данного мероприятия являются расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все сегменты энергетической отрасли Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию сферы энергетики. В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы взаимодействия, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. В роуд-шоу примут участие ведущие национальные и международные энергетические компании, а также эксперты, которые формируют будущее нефтегазовой отрасли не только в Туркменистане, но и в регионе в целом.

В эпоху, когда весь мир стремится к масштабному переходу на новые виды энергии, меняется и Туркменистан. Страна может предложить многое: от крупнейшего в мире газового месторождения на суше – «Галкыныш» – до благоприятных природно-климатических условий для эффективного развития солнечной и ветровой энергетики. Богатейший ресурсный потенциал Туркменистана, будет в центре внимания предстоящего Международного роуд-шоу в Дубае, в ходе которого ведущие энергетические компании Туркменистана представят обширные возможности для иностранных инвесторов в эту стратегически важную сферу.

Туркменистан активно развивает сектор возобновляемых источников энергии. Примером тому является проект строительства в 2023 году вблизи озера «Алтын Асыр» гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 мегаватт, финансируемый Фондом развития Абу-Даби.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Согласно данным цифрам, на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китайская Народная Республика.

На сегодняшний день Туркменистан поставляет в Китай более 30 млрд. кубометров природного газа в год по трем линиям (A, B и C) Центрально азиатской газопроводной системы, а после завершения строительства четвертой линии D ежегодные поставки туркменского природного газа достигнут контрактных 65 млрд. кубометров. Туркменистан также поставляет газ в Азербайджан, Иран и Россию.

Несмотря на последствия COVID-19 и потрясения на мировых энергетических рынках, Туркменистан и его партнеры продолжают поддерживать реализацию мега-проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Трубопровод протяженностью 1853 км будет доставлять до 33 млрд куб. м природного газа из месторождения «Галкыныш» в три пункта отбора в Афганистане, три пункта отбора в Пакистане и конечный пункт отбора на пакистано-индийской границе для поставок на индийский рынок. В настоящее время вводится в эксплуатацию линейная часть туркменского участка трубопровода ТАПИ.

Туркменистан активно разрабатывает свои месторождения на шельфе Каспийского моря и на суше в Балканском регионе. На контрактных участках в Каспийском море добычей нефти и газа занимается ряд ведущих МНК, среди которых ENI, Dragon Oil, Petronas и другие. Основное внимание предстоящего Роуд-шоу будет сосредоточено на привлечение инвестиций в морские блоки № 21 и 23, Западный Челекен, оптимизации добычи на зрелых месторождениях и разработке следующего этапа промышленного освоения гигантского месторождения «Галкыныш», которое обладает вторыми по величине запасами газа в мире.

В настоящее время одновременно с экспортом природного газа Туркменистан уделяет особое внимание глубокой переработке углеводородов, которая в долгосрочной перспективе может стать доминирующей в экономике страны. За последние годы введено в эксплуатацию несколько газохимических комплексов, а в ближайшем будущем планируется построить еще несколько с целью производства товаров с высокой добавленной стоимостью, пользующихся большим спросом на мировых рынках.

В числе других стратегических проектов, поэтапно реализуемых нефтегазовым комплексом Туркменистана, – проект реконструкции Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. В этом году на представленных нефтеперерабатывающих заводах будут построены дополнительные мощности по глубокой переработке нефти и установка по производству водорода.

Международное роуд-шоу в Дубае является одним из ряда мероприятий, которые будут проведены национальными энергетическими компаниями Туркменистана в этом году, и знаменует собой новый подход к привлечению инвестиций. В ходе последней конференции OGT-2022 в Ашхабаде британская компания GaffneyCline подписала контракт на оказание консультационной поддержки ГК “Туркменнебит” в подготовке инвестиционных пакетов для туркменского сектора Каспийского моря. Более подробная информация о данных пакетах и тендерах будет представлена в Дубае.

Помимо привлечения инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, программа Международного роуд-шоу сосредоточена на таких темах, как будущее энергетики; энергия новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития; экологические аспекты разработки углеводородов; ускорение энергетического перехода посредством исследований и разработок.

Ключевым аспектом создания прочной правовой базы в Туркменистане является принятие законов Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», «О валютном регулировании», «Об иностранных инвестициях» и «Об инвестиционной деятельности», которые направлены на создание благоприятного инвестиционного климата в стране с целью привлечения долгосрочных иностранных инвестиций и обеспечение государственной гарантии и надежной правовой защиты инвестиций и их возврата. Среди основных факторов растущей привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов – стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, а также надежная законодательная база и государственные гарантии.

Мы уверены, что участие и деловые встречи в рамках роуд-шоу повысят осведомленность и предоставят потенциальным инвесторам информацию из первых источников о новых инвестиционных проектах в энергетическом секторе Туркменистана.

После двухлетнего перерыва мы рады лично принять делегатов в Дубае. Для тех, кто не сможет принять участие очно, мы организуем прямую трансляцию роуд-шоу посредством платформы Zoom. Встречи на полях форума с высшим руководством нефтегазового сектора Туркменистана также будут доступны как в личном, так и в онлайн-форматах.

Уважаемый делегат!

Мы надеемся, что предстоящее роуд-шоу послужит отличной платформой для установления взаимовыгодного сотрудничества!

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Дубае! ///TurkmenForum, 2 февраля 2023 г. nCa – медиа партнер мероприятий «Нефть и Газ Туркменистана (OGT)