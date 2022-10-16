В Астане состоялся Первый саммит стран Центральной Азии и России

Доклад nCa

14 октября в Астане состоялся первый саммит с участием лидеров России и стран Центральной Азии. Встреча прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и пятью государствами Центральной Азии.

В повестку дня саммита вошли такие вопросы, как обеспечение общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке, вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

В ходе встречи состоялся конструктивный, заинтересованный обмен мнениями по основным аспектам сотрудничества между Российской Федерацией и странами Центральной Азии.

Наряду с этим, лидеры проанализировали ход выполнения ранее достигнутых межгосударственных соглашений, определили приоритетные векторы дальнейшей совместной деятельности.

В рамках обсуждения вопросов, связанных с наращиванием сотрудничества в области экономики, была отмечена необходимость разработки новой модели партнёрства в этом секторе, принятия мер по развитию малого и среднего бизнеса, реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, агропромышленном комплексе и др.

Главы государств отметили важность усилий для сохранения и всемерного укрепления многовековых уз дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества.

По итогам Саммита было принято Совместное заявление, в котором определены ключевые направления взаимодействия шести стран – в области политического диалога, торгово-экономической сфере, в области безопасности, продовольственной безопасности, в сферах транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегаций,

Прежде всего позвольте выразить благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за гостеприимство и созданные прекрасные условия для конструктивной работы.

Четыре направления политического взаимодействия

Сегодняшняя встреча знаменует собой продолжение тесного многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и России по основным пунктам мировой и региональной повестки. Среди них важнейшее значение приобретает обеспечение мира, стабильности и безопасности как ключевого фактора успешного развития наших государств, расширения и углубления интеграционных экономических и торговых связей, решение социальных и гуманитарных задач.

Приходится с сожалением констатировать, что за последнее время тенденции в мировой геополитике идут далеко не в позитивном ключе. Размываются основы международного права, что влияет на эффективность работы ООН, других опорных институтов. Меняется смысл и содержание межгосударственных отношений. Расширяется география конфликтов, угроз терроризма, экстремизма и радикализма.

В этих условиях тесное, эффективное взаимодействие государств Центральной Азии и России приобретает решающее значение. Сегодня требуется чётко скоординированная политико-дипломатическая работа, слаженное сотрудничество по линии специальных служб, задействование информационных ресурсов, общественных институтов для создания надёжных и долгосрочных защитных механизмов, способных обеспечить нашим странам и гражданам мир, спокойствие и уверенность в прочности государственных устоев.

Одновременно следует активизировать совместную работу в международных организациях на этом направлении, добиваться сплочённости и единства в деле уважения и эффективной реализации общепризнанных норм международного права.

В региональном аспекте, полагаю, нужно максимально применять превентивные меры, инструменты предупреждения потенциальных конфликтов, используя для этого имеющиеся рычаги и опыт.

Предлагаем сосредоточиться на конкретных направлениях:

Первое – противодействие попыткам дестабилизации обстановки в наших государствах;

Второе – обеспечение гарантий защиты от угроз терроризма, экстремизма, кибер- и биологической опасности;

Третье – борьба с искусственным внедрением в общественное сознание ложных смыслов и нравственных ориентиров;

Четвёртое – предупреждение потенциальных негативных последствий общего осложнения обстановки в мире.

В целях активизации совместной деятельности в вышеназванных направлениях считаем целесообразным оптимизировать режим шестисторонних консультаций между министерствами иностранных дел. То же самое относится к деятельности специальных служб, других структур. Предлагаем поручить министерствам и руководителям ведомств разработать алгоритмы и тематику консультаций исходя из вышеперечисленных задач.

Ситуация в Афганистане

Отдельная тема международной повестки – ситуация в Афганистане. Убеждён, что страны Центральной Азии и Россия в равной степени заинтересованы в стабильности в Афганистане. Мирный, стабильный, развивающийся Афганистан – это одна из гарантий безопасности наших границ, наших граждан.

В этом контексте Туркменистан приветствует и поддерживает международные механизмы по политическому урегулированию ситуации в Афганистане, усилия центральноазиатских стран, России, Ирана, Китая, миссий ООН на афганском направлении.

Важнейший вопрос – интеграция Афганистана в международные и региональные экономические связи. За последние годы Туркменистан инициировал ряд крупных инфраструктурных проектов с афганским участием. В их числе: газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, высоковольтная линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, оптико-волоконная линия связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные дороги из Туркменистана в афганском направлении.

Посредством осуществления таких проектов Афганистан получает стратегическую перспективу экономического и социального развития, сможет реализовать свои географические преимущества как связующего звена на континенте.

Экономическое сотрудничество

В рамках шестистороннего сотрудничества важнейшим приоритетом выступает экономика. Здесь видим большие перспективы. Это прежде всего такие направления, как энергетика, промышленная кооперация, текстильное производство, агропромышленный комплекс, логистика, новые технологии, региональная торговля.

Необходимо стимулировать бизнес-сообщества наших стран к более тесному партнёрству. Возможно, следует инициировать создание постоянно действующего делового формата Центральная Азия + Россия, в ходе которого рассматривались бы различные аспекты торгово-экономического сотрудничества.

Транспортная связуемость

Особую значимость приобретает создание на территориях наших стран современной транспортно-транзитной и коммуникационной систем посредством строительства разветвлённой инфраструктуры транспортного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом в Мировой океан.

Туркменистан считает, что необходимо сосредоточить усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед государствами Центральной Азии и Россией в контексте оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве.

В этом контексте следует рассматривать активизацию работы транспортного коридора Север–Юг: из России через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане. Туркменистан как страна, по территории которой обеспечивается кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда – в Индию, готов приступить к реализации этого проекта.

Гуманитарное взаимодействие

Несколько слов о гуманитарном сотрудничестве.

Туркменистан всецело выступает за развитие и углубление культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных, туристических связей между нашими странами. Предлагаем в этой связи подумать над организацией в следующем году Фестиваля культуры и искусств народов Центральной Азии и России.

Уважаемые коллеги!

На состоявшемся сегодня заседании Совета глав государств СНГ мы заслушали информацию о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, в которой были отмечены основные моменты, связанные с деятельностью этого важного органа. В дополнение к этой информации и в контексте сегодняшнего Саммита глав государств Центральной Азии и России хотел бы подчеркнуть, что в мае текущего года в Ашхабаде по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова на самом высоком уровне были организованы первый Межпарламентский форум «Центральная Азия – Россия» и Диалог женщин наших стран. Межпарламентский форум стал основой для организации нашей нынешней встречи. Однако, к сожалению, сегодня эти события не были озвучены. Думаю, что проведение таких форумов представляется актуальным, в первую очередь с точки зрения развития нашего партнёрства и взаимодействия.

В завершение хотел бы подтвердить твёрдую приверженность Туркменистана развитию братских, добрососедских, равноправных отношений между нашими странами, готовность к дальнейшему созидательному взаимодействию и поблагодарить каждого из присутствующих глав государств за большой личный вклад в этот процесс.

Формат саммита Россия и Центральная Азия станет дополнением в существующим формам взаимодействия

В своем выступлении Президент России Владимир Путин подчеркнул, что формат общения «Россия и Центральная Азия» станет дополнением к уже существующим форматам – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире, да и в регионе она непростая, а главное, попытки со стороны помешать развитию нашей с вами интеграции во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории тесные связи и тесное взаимодействие в политике, в экономике, в гуманитарной сфере. На наш взгляд, сейчас действительно весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по наращиванию союзничества и стратегического партнёрства, так и по повышению устойчивости наших экономик», – сказал он.

Путин выразил открытость России к укреплению многосторонней кооперации с центральноазиатскими странами, в частности к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем.

Говоря об экономическом взаимодействии, он привел следующую статистику: “За последние пять лет товарооборот России с государствами региона вырос в два раза – до 37,1 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась ещё на 16 процентов. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии: общий объём наших прямых инвестиций составляет порядка 5 миллиардов долларов».

Россия готова к углублению энергетического сотрудничества с регионом ЦА. Речь идёт о партнёрстве в создании генерирующих мощностей, строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий, расширении маршрутов транспортировки нефти, совместной разработке запасов энергоресурсов в Каспийском море, строительстве или расширении трубопроводов, увеличении объёмов торговли углём и его транспортировки на азиатские рынки.

По словам Путина, проводимая Россией переориентация экспорта и импорта стимулирует развитие транспортных коридоров на всём пространстве Большой Евразии. «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории ваших стран новых трансъевразийских коридоров: «Восток – Запад», «Север – Юг», маршрута Европа – Западный Китай», – сказал он.

Наряду с этим, российский лидер упомянул о возможностях сотрудничества по линии Евразийского экономического союза. «Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в Евразэс с не вступившими в наше объединение странами» – подчеркнул он.

Еще одной приоритетной задачей взаимодействия, по мнению Президента России, может стать партнерство в сфере информационной безопасности. В связи с этим он предложил приступить к реализации в рамках Содружества проектов в области цифровизации городской среды («умного города») и государственного управления («электронного правительства»).

В заключении Путин прокомментировал ситуацию в Афганистан. «На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряжённости, чреватый потоками беженцев, террористическими угрозами и распространением экстремистской идеологии», – сказал он, подчеркнув, что в интересах России и стран Центральной Азии не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.

«Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, вы позицию мою знаете. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении. Это чрезвычайно важно для всех наших государств, и, хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению», – заверил Президент России.

Президент Казахстана: «Нашим странами предопределено быть вместе»

В своем выступлении председатель саммита – Президент Касым-Жомарт Токаев, отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам

Свое видение дальнейшего сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев представил в контексте ключевых измерений.

«Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них», – заявил он.

Токаев полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. По его словам, наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предложено поручить аппаратам советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.

Глава государства, назвав вторым измерением экономику, предложил участникам саммита разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России. По его словам, акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.

«Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении,» – сказал он.

Далее, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на третьем измерении – транспорте и транзите. Как он отметил, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона необходимо в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал.

Глава государства считает, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. «В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи», – подчеркнул он, предложив подключить профильные ведомства и общественные организации к активной разъяснительной работе.

Таджикистан выступает за усиление взаимодействия в борьбе с рисками безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказался за налаживание в рамках шестистороннего диалога сотрудничества в сферах торговли, транспорта и коммуникаций, образования, в направлении гуманитарных отношений и противодействия новым угрозам и вызовам.

В контексте темы сотрудничества в сфере безопасности в регионе, в направлении предотвращения распространения экстремистской идеологии, противодействия росту террористических и экстремистских группировок, незаконному обороту наркотиков и транснациональной организованной преступности, Эмомали Рахмон призвал коллег усилить координацию деятельности спецслужб и компетентных органов в регионе с целью разработки и создания новых механизмов совместной борьбы с упомянутыми угрозами.

Относительно политической и гуманитарной ситуации в соседней стране Афганистан, была подчеркнута готовность Таджикистана оказывать гуманитарную помощь афганскому народу через логистические центры страны.

Развитие межгосударственных отношений со странами Центральной Азии и Россией является приоритетным для Кыргызстана

«Развитие межгосударственных отношений со странами Центральной Азии и Россией является приоритетным для Кыргызской Республики, исходя из общности исторического наследия, культуры, экономики, языковых и духовных традиций и ценностей наших стран и народов», — заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Президент отметил необходимость поддержания политического диалога, нахождения взаимоприемлемых путей решения по насущным вопросам, консолидированно продвигать интересы в международных и региональных организациях.

Далее Президент высказался по афганской проблематике, которая сохраняет свою актуальность на международном и региональном уровнях. «Сегодня перед всем международным сообществом стоит задача избежать повторения прошлого горького опыта и положить конец многолетнему кровопролитному военному конфликту в этой стране. Кыргызстан, как традиционно дружественная Афганистану страна, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заинтересована в стабильном и процветающем Афганистане. Мы всегда прилагали и будем прилагать усилия для установления мира в этой стране», – заверил Жапаров.

В своем выступлении кыргызский лидер затронул также вопрос продовольственной безопасности. Он предложил выработать общую стратегию по обеспечению продовольственной безопасности, которая дала бы возможность для комплексного развития сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли.

«В перспективе, на наш взгляд, нужно принимать совместные практические меры по гармонизации нормативной базы по вопросам защиты внутреннего рынка и импортозамещения для предотвращения возможного возникновения дефицита продовольственных товаров и обеспечения взаимодополняемости», — сказал он.

Президент Узбекистана поддерживает сотрудничество России и Центральной Азии в области импортозамещения и свободного передвижения товаров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что центральноазиатским странам и России нужно сосредоточить усилия на таких приоритетных направлениях сотрудничества, как обеспечении свободного передвижения товаров, замещение импорта из третьих стран, выполнение совместных инвестиционных проектов и промышленной кооперации.

По афганской проблематике, узбекский лидер призвал коллег выработать совместные меры поддержки Афганистана и упреждению вызовов, исходящих из этой страны.

«Предлагаем поручить нашим спецпредставителям по Афганистану в месячный срок провести отдельную встречу и подготовить пакетные предложения по совместным мерам упреждения вызовов и оказанию поддержки афганскому народу», – сказал Мирзиеев, выступая на встрече.

При этом он предупредил о последствиях отказа от диалога с правительством Талибана. «Все мы хорошо понимаем возможные последствия игнорирования этой непростой ситуации и отказа от конструктивного диалога и взаимодействия с нынешними, единственными властями в данной стране», – добавил он.

Совместное заявление глав государств

Совместное заявление глав государств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по итогам встречи Центральная Азия – Россия

14 октября 2022 года

Мы, президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, собравшиеся в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами;

подтверждая достигнутые за этот период обширные, значимые для каждой из наших стран результаты межгосударственного сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других ключевых областях;

отмечая сложившийся между государствами Центральной Азии и Российской Федерацией зрелый уровень союзничества или стратегического партнёрства на основе уважения, равноправия, учёта интересов друг друга и взаимной помощи;

подтверждая непреходящий характер вековых уз дружбы и добрососедства, залогом чему служит близость культурно-цивилизационных основ и традиций в жизни наших народов;

основываясь на взаимном межкультурном, межрелигиозном и межнациональном уважении, стремясь к дальнейшему развитию всеобъемлющих отношений в интересах процветания и безопасности, сбережения близких нам ценностей, а также богатой своим многообразием идентичности народов, населяющих наши государства;

руководствуясь интересами сохранения культурно-исторического наследия и ценностных ориентиров наших народов;

отмечая значение Центральной Азии в качестве естественного «моста» между регионами Юга и Севера, Востока и Запада на евразийском пространстве, способствующего формированию на континенте более продвинутых, справедливых моделей хозяйственного развития, созвучных объективным процессам становления многополярного мира;

считая важным сопряжение потенциалов стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в Евразии в интересах выстраивания широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнёрства на континенте;

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым нормам и принципам, закреплённым в Уставе ООН;

подтверждая нашу единую позицию по неукоснительному соблюдению основополагающего принципа равной и неделимой безопасности;

руководствуясь высшими интересами наших государств и народов;

заявляем о готовности сосредоточить свои усилия на следующих направлениях:

В сфере политического диалога

Продолжим регулярную практику наших встреч для обсуждения общих актуальных вопросов и ключевых тем международной повестки дня, а также выработки согласованных подходов к ним.

Подчёркиваем общую приверженность шестистороннему сотрудничеству в сферах торговли и экономики, транспорта, здравоохранения, а также в других отраслях, представляющих взаимный интерес.

В сфере безопасности

На фоне сложной военно-политической обстановки в мире, нарастания рисков, общей напряжённости и конфликтного потенциала выступаем за диалоговые усилия по формированию более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе равноправия и взаимного учёта интересов и озабоченностей всех сторон.

Исходя из главной ответственности за обеспечение нашей безопасности, продолжим поощрять шестистороннее сотрудничество и обмен информацией, ориентированные на противодействие терроризму и экстремизму, нелегальной миграции, незаконному производству и обороту наркотиков. Будем осуществлять такое сотрудничество с должным учётом деятельности региональных и международных организаций в деле укрепления мира и безопасности.

Рассмотрев ситуацию в Афганистане, отмечаем, что эта страна сталкивается с глубоким социально-экономическим и гуманитарным кризисом. Важно не допустить изоляцию Афганистана в целях продолжения оказания помощи афганскому народу во избежание дальнейшего ухудшения гуманитарной обстановки в этой стране.

Положение в Афганистане также актуализирует координацию наших мер в борьбе с международными террористическими, радикально-экстремистскими группировками и наркопреступностью.

Убеждены, что устойчивый мир в Афганистане достижим исключительно путём создания подлинно инклюзивного правительства с участием основных этнических и политических сил. Продолжим разноплановое взаимодействие в этих целях.

Выступаем за скоординированную работу по нейтрализации угроз в области международной информационной безопасности, чреватых обострением конфронтации в глобальном медиапространстве. Признаём важность активизации усилий на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В торгово-экономической сфере

Экономические связи государств Центральной Азии с Российской Федерацией играют важную роль в обеспечении устойчивого развития наших стран, функционирования и развития всех отраслей хозяйственных комплексов, поддержания уровня благосостояния населения и снижении рисков социальной напряжённости.

Намерены способствовать дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе посредством содействия росту и диверсификации взаимной торговли, расширению промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала региональных интеграционных объединений. Будем содействовать реализации совместных программ и проектов развития приоритетных видов экономической деятельности.

Продолжим проведение взаимовыгодной государственной политики в области торговли, в том числе путём устранения торговых барьеров, упрощения перемещения трудовых ресурсов и капиталов.

Предпримем дальнейшие меры по стимулированию взаимовыгодных связей между компаниями и деловыми объединениями наших стран. Намерены расширять практику расчётов в национальных валютах с учётом заинтересованности сторон.

Принимая во внимание стратегическое значение межрегионального взаимодействия, будем способствовать развитию разностороннего сотрудничества субъектов Российской Федерации с административно-территориальными единицами государств Центральной Азии.

Несмотря на кризисные явления и ограничения в мировой экономике, будем содействовать взаимному увеличению товарооборота, инвестиций, реализации социально значимых проектов, а также обеспечению экономического роста и безопасности. Подтверждаем готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества нашего экономического взаимодействия.

В сфере продовольственной безопасности

Осложнение геополитической обстановки ставит под угрозу стабильное перемещение между странами товаров, в том числе значимых для ведения сельского хозяйства. Полагаем крайне важным обеспечить наличие продовольствия, доступ к нему, достаточность питания населения и стабильность таких поставок.

Считаем, что наращивание сотрудничества наших стран в области сельского хозяйства, внедрение современных технологий, укрепление цепочек поставок сельскохозяйственной продукции должны стать надёжной основой для продовольственной безопасности.

В транспортной сфере

Подтверждаем особую значимость Центральной Азии для обеспечения транспортной связуемости на евразийском пространстве и выражаем готовность к проведению согласованной линии по углублению сотрудничества в транспортной сфере и раскрытию логистического и транзитного потенциала наших государств.

Примем совместные меры для развития трансграничных маршрутов и увеличения пассажиро- и грузопотока в целях создания надёжных логистических коридоров и цепочек для выхода на региональные и мировые рынки. Будем поощрять обмен опытом и передовыми наработками в области цифровизации транспортных перевозок.

Приоритетной задачей считаем создание привлекательных условий функционирования мультимодальных транспортных коридоров, в том числе за счёт развития инфраструктуры и внедрения взаимовыгодных экономических механизмов стимулирования перевозки грузов по железным дорогам и автотранспортом.

Выражаем заинтересованность в создании новой и совместной модернизации действующей транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии.

Отмечаем усилия государств – участников СНГ, направленные на реализацию Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении, а также Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности.

Всячески будем содействовать развитию действующих и созданию новых транспортных маршрутов, выступаем за снятие искусственных барьеров, повышение уровня транзитного потенциала наших стран, а также упрощение формальностей при прохождении контрольных, разрешительных и административных процедур при осуществлении грузоперевозок между нашими странами.

В сфере энергетики

Поддерживаем расширение взаимовыгодного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе и электрогенерации. Продолжим поощрять взаимодействие в строительстве и эксплуатации энергогенерирующих мощностей и трансграничных линий электропередачи.

Важное значение придаём укреплению энергобезопасности и устойчивому развитию топливно-энергетического комплекса на основе внедрения передовых низкоэмиссионных («зелёных») технологий, использования ископаемых видов топлива, а также развития возобновляемой энергетики.

В сфере экологии

Выступаем за достижение оптимального баланса между задачами социально-экономического развития и сохранением природной среды.

С целью обеспечения экологической безопасности продолжим развивать сотрудничество в области сохранения лесов, биоразнообразия, ледников и адаптации к изменениям климата, рационального использования природных ресурсов, уменьшения загрязнения вод и атмосферного воздуха, а также предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия

Приложим усилия для динамичного развития национальных систем в области цифровой трансформации здравоохранения с использованием наилучших достижений и опыта наших государств.

Продолжим активно развивать сотрудничество в создании совместных национальных систем в области телемедицины с последующим обеспечением их взаимодействия для общедоступного и качественного оказания медицинской помощи населению и формирования нормативного правового поля в области трансграничного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением технологий в области телемедицины.

Поддержим совместные научные разработки и создание лекарственных препаратов с высокими стандартами управления качеством, что будет способствовать повышению внешней защищённости национальных систем здравоохранения.

Продолжим сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации медицинских кадров на базе ведущих образовательных и научных организаций.

Убеждены, что в современном мире изолированное обеспечение эпидемиологического благополучия невозможно. Подчёркиваем актуальность дальнейшего укрепления коллективной системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Продолжим объединять усилия по укреплению национальных систем противодействия новым инфекциям на основе общих подходов и методик, мониторинга и проактивной защиты от угроз распространения инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Взаимодействию в борьбе с инфекционными рисками способствуют научное сотрудничество в указанной сфере, обмен результатами деятельности лабораторий, занятых соответствующими исследованиями. Внимания также заслуживают скоординированное изучение возбудителей инфекционных болезней, развитие нормативно-правовой базы.

Выражаем приверженность развитию международного сотрудничества в сфере биологической безопасности в целях усиления и укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В гуманитарной сфере

Нашим неизменным приоритетом остаётся сотрудничество в области науки, образования, культурных и молодёжных обменов, туризма и межчеловеческих контактов.

Подтверждаем стремление к дальнейшему формированию открытого научного и образовательного пространства с упором на поддержание и продвижение молодёжных обменов.

Будем поддерживать изучение и преподавание русского языка в странах Центральной Азии, а также изучение и преподавание государственных языков стран Центральной Азии в России, способствовать взаимному развитию контактов между деятелями образования, науки, литературы и искусства.

Приветствуем создание под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка с учётом его важной роли в нашем межгосударственном и межчеловеческом общении.

Продолжим расширять свободное от политизации и мер давления сотрудничество в области спорта.

Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества.

Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях.

Призываем к бережному отношению к мемориалам и памятникам, посвящённым годам Второй Мировой войны, а также будем поощрять изучение и популяризировать героическое участие народов государств Центральной Азии и России в этой войне и другие знаменательные события, имеющие историческое значение для всех стран.

Всецело поддерживаем совместное участие в международных научно-практических конференциях, симпозиумах, а также торжествах по случаю празднования странами знаменательных дат из истории культуры, образования, науки и литературы, в том числе юбилеев выдающихся личностей.

В сфере миграции

Признавая важность международного сотрудничества в вопросах миграционной политики, выражаем намерение углублять и развивать взаимодействие в сфере миграции посредством повышения эффективности механизмов противодействия незаконной миграции, совершенствования миграционного (регистрационного) учета граждан, создания благоприятных условий для трудящихся мигрантов, их адаптации к правовым, социально-экономическим и культурным аспектам жизни в государствах трудоустройства.

В сфере информационных технологий и массовых коммуникаций

Будем прилагать усилия для развития и укрепления сотрудничества в области массовых коммуникаций в целях обмена контентом, проведения совместных мероприятий, а также организации стажировок и повышения квалификации журналистов России и стран Центральноазиатского региона.

Придаём большое значение углублению сотрудничества в сфере цифровой трансформации различных сфер общественной жизни с целью повышения качества услуг, оказываемых гражданам.

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Выражаем признательность Президенту Республики Казахстан К.К.Токаеву за гостеприимство и высокий уровень организации встречи на высшем уровне в формате Центральная Азия – Россия.

///nCa, 16 октября 2022 г.