В Казахстане состоялся саммит СНГ – Итоги

Доклад nCa
14 октября 2022 года в Астане под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Впервые за последние несколько лет мероприятие прошло в очном формате.
В заседании участвовали:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев
- Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
- Президент Беларуси Александр Лукашенко
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
- Президент России Владимир Путин
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
- Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
Узкий формат
Токаев в своем выступлении поприветствовал всех участников саммита, в том числе и участие лидера Туркменистана.
«В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует Президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности», – сказал он.
В узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году – оно перейдет к Кыргызской Республике.
Также был рассмотрен вопрос о Председателе Исполнительного комитета СНГ. Совет глав государств принял решение о назначении Сергея Николаевича Лебедева Председателем Исполнительного комитета на очередной трехлетний период.
Расширенный формат
Работу в широком формате главы государств начали с обсуждения вопроса о роли Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в развитии Содружества. Они заслушали доклад Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко. В своем выступлении она отметила роль МПА как действующей интеграционной структуры и ее вклад в становление и развитие межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ.
Также главы государств поддержали инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее Концепцию. Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ.
Главы государств приняли Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств
- 2024 года Годом волонтерского движения,
- 2025 года – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом
- 2026 года – Годом охраны здоровья.
По инициативе Казахстана 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка, как языка межнационального общения.
Было принято Заявление о развитии сотрудничества в сфере культуры. Этот документ нацелен на укрепление межкультурного диалога, развитие традиций мультикультурализма на пространстве СНГ, популяризация и взаимное обогащение национальных культур.
На заседании также принято решение о реализации в 2023 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Российской Федерации. Это почетное звание получит Санкт-Петербург.
Ряд значимых решений на заседании Совета принят в области обеспечения безопасности государств – участников СНГ.
Главы государств подписали Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции. Cоглашение будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. Оно будет открыто для присоединения любого государства – участника СНГ, а также любого государства, разделяющего цели и принципы Соглашения.
Также на Совете утверждена Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы. Ее цели и задачи – дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают совершенствование организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение терроризма и экстремизма, информационно-аналитическое и научное обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.
Подтверждая приверженность международным обязательствам, вытекающим из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года и Парижского соглашения 2015 года, исходя из приоритетности достижения целей в области устойчивого развития, зафиксированных в повестке дня ООН до 2030 года, главы государств СНГ приняли совместное заявление о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подтвердили намерение вносить конструктивный вклад в реализацию глобальной климатической повестки.
По решению глав государств Содружества будет учрежден Консультативный совет руководителей избирательных органов. Целью создания Совета является обмен опытом по вопросам обеспечения избирательных прав и свобод граждан, совершенствование правовых условий для проведения выборов и референдумов в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами государств Содружества.
Главы государств поручили правительствам стран Содружества завершить внутригосударственное согласование проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций для его дальнейшего подписания Советом глав правительств СНГ.
В целях обеспечения политических, экономических, социальных и других прав граждан государств – участников СНГ принято решение Совета глав государств об утверждении новой редакции Положения о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств.
На заседании за большой личный вклад в формирование общего информационного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества между странами и в связи с 30-летием Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» вручена Грамота Содружества Независимых Государств Председателю телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину.
Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств СНГ
(Для удобства выступление разделено на подзаголовки согласно темам, затронутым в выступлении)
Прежде всего позвольте выразить признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за организацию нынешнего заседания, радушие, гостеприимство и прекрасные условия для работы.
Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, несмотря на объективные общемировые тенденции и сложности, на мой взгляд, сохраняет устойчивость и динамику. Полагаю, что такой характер наших взаимоотношений продиктован общим пониманием нужности и перспектив их дальнейшего развития, трезвым видением новых реалий мировой и региональной повестки, которые требуют адекватного согласованного ответа. И формат СНГ, убеждён, даёт нам возможность выстраивать чёткие линии и приоритеты партнёрства, задействуя его несомненные сильные стороны: накопленный опыт сотрудничества, его равноправный характер, ответственность руководителей, общий исторический багаж, глубокие гуманитарные узы.
Эти факторы могут и должны в дальнейшем играть положительную, созидательную роль в состоятельности СНГ как важного и эффективного межгосударственного механизма не только для государств Содружества, но и модели партнёрства, привлекательной для сопредельных стран и регионов.
Торгово-Экономическое сотрудничество
Речь идёт прежде всего об экономических, торговых, инвестиционных связях. И нужно прямо сказать, что пока ещё наши совокупные возможности в этом смысле используются далеко не в полной мере.
Как известно, на заседании Совета глав государств Содружества в Ашхабаде в октябре 2019 года была подписана разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Этот документ лёг в основу принятой позже Стратегии экономического развития до 2030 года, придал новые импульсы нашему партнёрству и деловым связям.
Транспортная взаимосвязанность
С удовлетворением отмечаем, что в число приоритетов Стратегии вошли такие, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии. Мы убеждены, что сегодняшний потенциал СНГ позволяет в предметных терминах говорить о реализации значимых проектов в этих перспективных отраслях, а территориям наших стран стать магистральными путями экономического сотрудничества на континенте, соединяющими Европу и Азию.
В этом контексте подчёркиваем важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в наши проекты соседних регионов. В первую очередь это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых коммуникаций.
В частности, видим большие возможности сотрудничества по этим направлениям в Каспийском регионе, создании здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода в Мировой океан. Большинство наших стран относится именно к этой категории. Предлагаем рассмотреть в данной связи перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры на Каспийском море, в том числе мощности Международного морского порта Туркменбаши, а также растущего торгового флота Туркменистана.
В 2019 году в ходе Первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши, на Втором Каспийском экономическом форуме, прошедшем недавно в Москве, а также на Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшейся под эгидой ООН в Туркменистане в августе этого года, обсуждались концептуальные вопросы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на Каспии. Заинтересованность к участию в нём проявляют многие государства, прежде всего сопредельные с Содружеством. Считаем, что каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнёрства.
Энергетические проекты
Туркменистан инициировал и осуществляет энергетические, транспортные и коммуникационные проекты в южном направлении Содружества – в Афганистан, Иран и Пакистан. Есть планы по их диверсификации с выходом на Индийский океан, к странам Персидского залива, на Ближний Восток. Я считаю, что к участию в таких проектах могли бы активно присоединиться и государства Содружества.
Это очень перспективное и выгодное дело. Давайте предложим потенциальным партнёрам запуск многостороннего механизма общения по данным проектам. Убеждён и знаю, что такое предложение найдёт у них позитивный, заинтересованный отклик. Полагаю нужным дать профильным комитетам СНГ соответствующие поручения и полномочия.
Что касается развития торгово-экономических отношений внутри самого Содружества, то здесь также требуются созидательные импульсы для скорейшего преодоления объективных трудностей, замедливших наши деловые связи в период пандемии. Необходимо, образно говоря, заново сверить часы, чтобы чётко представлять наши возможности и определять перспективы.
Для этого предлагаем подумать над организацией многопрофильной экономической выставки-ярмарки стран СНГ как площадки для налаживания последующего предметного партнёрского взаимодействия, активизации торговли, перезапуска и кооперационных связей в различных отраслях.
Преодоление рисков безопасности
Несколько слов о внешнеполитической повестке. На недавней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ата Туркменистан выдвинул ряд инициатив в сфере безопасности. Считаю, что они столь же актуальны для всего нашего Содружества.
Речь идёт о явных и скрытых угрозах, которые проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах. Среди них: проникновение на пространство СНГ экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности; конфликтогенный потенциал внутри некоторых регионов СНГ; недобросовестное использование информационных технологий, насаждение извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями наших народов, базовыми ценностями и вековыми устоями.
Перечисленные вызовы требуют от нас создания эффективных защитных механизмов, гарантирующих Содружество от превращения в арену противостояния и конфликтов, принятия мер по созданию прочной, долгосрочной и неделимой системы безопасности. Важным в этой связи видится совершенствование международно-правовой и организационной базы СНГ в этих сферах.
Предлагаем поручить МИДам наших стран приступить к подготовке соответствующих предложений, а также активизировать совместную деятельность по линии специальных служб. Вместе мы должны сделать так, чтобы пространство СНГ оставалось зоной стабильности, не подверженной рискам для мира и развития.
Гуманитарные связи
Несмотря на трудности пандемийного периода, нам удалось не допустить разрыва в культурных, научных, образовательных связях. Гуманитарное сотрудничество остаётся по-прежнему сильным объединительным фактором жизнедеятельности СНГ, оно укрепляет, цементирует межгосударственные отношения.
Одним из важных элементов в этом контексте является спортивное сотрудничество, которому Туркменистан уделяет традиционно большое внимание, выступая инициатором и организатором крупных международных спортивных форумов. Полагаем, что сегодня настало время придать спортивному сотрудничеству СНГ по-настоящему широкий и системный характер.
Игры Дружбы
В связи с чем предлагаем создание Координационного комитета по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту. Говоря более конкретно, начать работу по организации регулярных «Игр дружбы», причём открытых для участия не только спортсменов из СНГ, но и из других стран, которые проявят к ним интерес. «Игры дружбы» могут иметь сезонный характер, то есть быть летними и зимними, проводиться в формате молодёжных, юношеских состязаний, по отдельным видам спорта и т.д.
Проект Устава Координационного комитета с подробным изложением его целей, состава, организационных аспектов нами разработан. Рассчитываем на поддержку этой инициативы и готовы, с учётом имеющегося опыта, наличия хорошей инфраструктуры, провести первые «Игры дружбы» в Туркменистане.
В заключение хотел бы подтвердить твёрдую приверженность Туркменистана дальнейшему тесному взаимодействию в рамках СНГ, убеждённость в больших перспективах нашего сотрудничества.
Выражаю признательность Республике Казахстан за умелое, эффективное председательство в Содружестве Независимых Государств в 2022 году.
Я также адресую слова благодарности руководителю Исполнительного комитета, Исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию нашей работы и вклад в успешное проведение нынешнего заседания. ///nCa, 15 октября 2022 г.