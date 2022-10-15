В Казахстане состоялся саммит СНГ – Итоги

Доклад nCa

14 октября 2022 года в Астане под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Впервые за последние несколько лет мероприятие прошло в очном формате.

В заседании участвовали:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент России Владимир Путин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Узкий формат

Токаев в своем выступлении поприветствовал всех участников саммита, в том числе и участие лидера Туркменистана.

«В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует Президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности», – сказал он.

В узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году – оно перейдет к Кыргызской Республике.

Также был рассмотрен вопрос о Председателе Исполнительного комитета СНГ. Совет глав государств принял решение о назначении Сергея Николаевича Лебедева Председателем Исполнительного комитета на очередной трехлетний период.

Расширенный формат

Работу в широком формате главы государств начали с обсуждения вопроса о роли Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в развитии Содружества. Они заслушали доклад Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко. В своем выступлении она отметила роль МПА как действующей интеграционной структуры и ее вклад в становление и развитие межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ.

Также главы государств поддержали инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее Концепцию. Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ.

Главы государств приняли Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств

2024 года Годом волонтерского движения,

2025 года – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом

2026 года – Годом охраны здоровья.

По инициативе Казахстана 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка, как языка межнационального общения.

Было принято Заявление о развитии сотрудничества в сфере культуры. Этот документ нацелен на укрепление межкультурного диалога, развитие традиций мультикультурализма на пространстве СНГ, популяризация и взаимное обогащение национальных культур.

На заседании также принято решение о реализации в 2023 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Российской Федерации. Это почетное звание получит Санкт-Петербург.

Ряд значимых решений на заседании Совета принят в области обеспечения безопасности государств – участников СНГ.

Главы государств подписали Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции. Cоглашение будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. Оно будет открыто для присоединения любого государства – участника СНГ, а также любого государства, разделяющего цели и принципы Соглашения.

Также на Совете утверждена Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы. Ее цели и задачи – дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают совершенствование организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение терроризма и экстремизма, информационно-аналитическое и научное обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.

Подтверждая приверженность международным обязательствам, вытекающим из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года и Парижского соглашения 2015 года, исходя из приоритетности достижения целей в области устойчивого развития, зафиксированных в повестке дня ООН до 2030 года, главы государств СНГ приняли совместное заявление о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подтвердили намерение вносить конструктивный вклад в реализацию глобальной климатической повестки.

По решению глав государств Содружества будет учрежден Консультативный совет руководителей избирательных органов. Целью создания Совета является обмен опытом по вопросам обеспечения избирательных прав и свобод граждан, совершенствование правовых условий для проведения выборов и референдумов в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами государств Содружества.

Главы государств поручили правительствам стран Содружества завершить внутригосударственное согласование проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций для его дальнейшего подписания Советом глав правительств СНГ.

В целях обеспечения политических, экономических, социальных и других прав граждан государств – участников СНГ принято решение Совета глав государств об утверждении новой редакции Положения о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств.

На заседании за большой личный вклад в формирование общего информационного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества между странами и в связи с 30-летием Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» вручена Грамота Содружества Независимых Государств Председателю телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину.

Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств СНГ

(Для удобства выступление разделено на подзаголовки согласно темам, затронутым в выступлении)

Прежде всего позвольте выразить признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за организацию нынешнего заседания, радушие, гостеприимство и прекрасные условия для работы.

Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, несмотря на объективные общемировые тенденции и сложности, на мой взгляд, сохраняет устойчивость и динамику. Полагаю, что такой характер наших взаимоотношений продиктован общим пониманием нужности и перспектив их дальнейшего развития, трезвым видением новых реалий мировой и региональной повестки, которые требуют адекватного согласованного ответа. И формат СНГ, убеждён, даёт нам возможность выстраивать чёткие линии и приоритеты партнёрства, задействуя его несомненные сильные стороны: накопленный опыт сотрудничества, его равноправный характер, ответственность руководителей, общий исторический багаж, глубокие гуманитарные узы.

Эти факторы могут и должны в дальнейшем играть положительную, созидательную роль в состоятельности СНГ как важного и эффективного межгосударственного механизма не только для государств Содружества, но и модели партнёрства, привлекательной для сопредельных стран и регионов.

Торгово-Экономическое сотрудничество

Речь идёт прежде всего об экономических, торговых, инвестиционных связях. И нужно прямо сказать, что пока ещё наши совокупные возможности в этом смысле используются далеко не в полной мере.

Как известно, на заседании Совета глав государств Содружества в Ашхабаде в октябре 2019 года была подписана разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Этот документ лёг в основу принятой позже Стратегии экономического развития до 2030 года, придал новые импульсы нашему партнёрству и деловым связям.

Транспортная взаимосвязанность

С удовлетворением отмечаем, что в число приоритетов Стратегии вошли такие, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии. Мы убеждены, что сегодняшний потенциал СНГ позволяет в предметных терминах говорить о реализации значимых проектов в этих перспективных отраслях, а территориям наших стран стать магистральными путями экономического сотрудничества на континенте, соединяющими Европу и Азию.

В этом контексте подчёркиваем важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в наши проекты соседних регионов. В первую очередь это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых коммуникаций.

В частности, видим большие возможности сотрудничества по этим направлениям в Каспийском регионе, создании здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода в Мировой океан. Большинство наших стран относится именно к этой категории. Предлагаем рассмотреть в данной связи перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры на Каспийском море, в том числе мощности Международного морского порта Туркменбаши, а также растущего торгового флота Туркменистана.

В 2019 году в ходе Первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши, на Втором Каспийском экономическом форуме, прошедшем недавно в Москве, а также на Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшейся под эгидой ООН в Туркменистане в августе этого года, обсуждались концептуальные вопросы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на Каспии. Заинтересованность к участию в нём проявляют многие государства, прежде всего сопредельные с Содружеством. Считаем, что каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнёрства.

Энергетические проекты

Туркменистан инициировал и осуществляет энергетические, транспортные и коммуникационные проекты в южном направлении Содружества – в Афганистан, Иран и Пакистан. Есть планы по их диверсификации с выходом на Индийский океан, к странам Персидского залива, на Ближний Восток. Я считаю, что к участию в таких проектах могли бы активно присоединиться и государства Содружества.

Это очень перспективное и выгодное дело. Давайте предложим потенциальным партнёрам запуск многостороннего механизма общения по данным проектам. Убеждён и знаю, что такое предложение найдёт у них позитивный, заинтересованный отклик. Полагаю нужным дать профильным комитетам СНГ соответствующие поручения и полномочия.

Что касается развития торгово-экономических отношений внутри самого Содружества, то здесь также требуются созидательные импульсы для скорейшего преодоления объективных трудностей, замедливших наши деловые связи в период пандемии. Необходимо, образно говоря, заново сверить часы, чтобы чётко представлять наши возможности и определять перспективы.

Для этого предлагаем подумать над организацией многопрофильной экономической выставки-ярмарки стран СНГ как площадки для налаживания последующего предметного партнёрского взаимодействия, активизации торговли, перезапуска и кооперационных связей в различных отраслях.

Преодоление рисков безопасности

Несколько слов о внешнеполитической повестке. На недавней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ата Туркменистан выдвинул ряд инициатив в сфере безопасности. Считаю, что они столь же актуальны для всего нашего Содружества.

Речь идёт о явных и скрытых угрозах, которые проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах. Среди них: проникновение на пространство СНГ экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности; конфликтогенный потенциал внутри некоторых регионов СНГ; недобросовестное использование информационных технологий, насаждение извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями наших народов, базовыми ценностями и вековыми устоями.

Перечисленные вызовы требуют от нас создания эффективных защитных механизмов, гарантирующих Содружество от превращения в арену противостояния и конфликтов, принятия мер по созданию прочной, долгосрочной и неделимой системы безопасности. Важным в этой связи видится совершенствование международно-правовой и организационной базы СНГ в этих сферах.

Предлагаем поручить МИДам наших стран приступить к подготовке соответствующих предложений, а также активизировать совместную деятельность по линии специальных служб. Вместе мы должны сделать так, чтобы пространство СНГ оставалось зоной стабильности, не подверженной рискам для мира и развития.

Гуманитарные связи

Несмотря на трудности пандемийного периода, нам удалось не допустить разрыва в культурных, научных, образовательных связях. Гуманитарное сотрудничество остаётся по-прежнему сильным объединительным фактором жизнедеятельности СНГ, оно укрепляет, цементирует межгосударственные отношения.

Одним из важных элементов в этом контексте является спортивное сотрудничество, которому Туркменистан уделяет традиционно большое внимание, выступая инициатором и организатором крупных международных спортивных форумов. Полагаем, что сегодня настало время придать спортивному сотрудничеству СНГ по-настоящему широкий и системный характер.

Игры Дружбы

В связи с чем предлагаем создание Координационного комитета по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту. Говоря более конкретно, начать работу по организации регулярных «Игр дружбы», причём открытых для участия не только спортсменов из СНГ, но и из других стран, которые проявят к ним интерес. «Игры дружбы» могут иметь сезонный характер, то есть быть летними и зимними, проводиться в формате молодёжных, юношеских состязаний, по отдельным видам спорта и т.д.

Проект Устава Координационного комитета с подробным изложением его целей, состава, организационных аспектов нами разработан. Рассчитываем на поддержку этой инициативы и готовы, с учётом имеющегося опыта, наличия хорошей инфраструктуры, провести первые «Игры дружбы» в Туркменистане.

В заключение хотел бы подтвердить твёрдую приверженность Туркменистана дальнейшему тесному взаимодействию в рамках СНГ, убеждённость в больших перспективах нашего сотрудничества.

Выражаю признательность Республике Казахстан за умелое, эффективное председательство в Содружестве Независимых Государств в 2022 году.

Я также адресую слова благодарности руководителю Исполнительного комитета, Исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию нашей работы и вклад в успешное проведение нынешнего заседания. ///nCa, 15 октября 2022 г.