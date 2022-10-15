CNPC – генеральный партнер международного форума OGT-2022

Компания CNPC выступит в качестве генерального партнера международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», которая пройдет 26-28 октября в Ашхабаде.

Конференция соберет ключевых регуляторов и игроков рынка, финансистов, ученых и экспертов, чтобы представить уникальные идеи и аналитические выводы по актуальным направлениям развития топливно-энергетического сектора и геополитики.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) является комплексной международной энергетической компанией, занимающей лидирующее положение в мире. CNPC ведет нефтегазовые инвестиционные операции в 38 странах, занимается оказанием услуг по инженерно-технической работе на нефтегазовых объектах в 82 странах и регионах.

Деятельность CNPC в Туркменистане началась в 2007 г., и на сегодняшний день охватывает разведку и разработку месторождения, бурение и ремонт скважин, инженерное строительство, производство технического оборудования, реализацию продукции и финансовые услуги. Успех сотрудничества обусловлен поддержкой правительств обеих стран и совместными усилиями CNPC и госконцерна «Туркменгаз».

В 2009 г. был введен в эксплуатацию магистральный газопровод Туркменистан-Китай, и в 2021 г. объем поставок по нему туркменского газа превысил отметку 300 млрд. куб. м. Сегодня компания нацелена на углубление сотрудничества по инновационным технологиям нефтегазовой отрасли, модернизации промышленной инфраструктуры, цифровизации месторождений, освоению и использованию новых источников энергии, развитии логистики и т.д.

CNPC накопила богатый опыт в подготовке специалистов для нефтегазовой сферы Туркменистана и намерена усиливать это направление в своей работе, а также активно участвует в социальных проектах на местном уровне, была в числе спонсоров Азиатских игр в закрытых помещениях, Чемпионата мира по тяжелой атлетике и нефтегазовых форумов.

В контексте глобального энергетического преобразования и сокращения выбросов углеводородов, природный газ как низкоуглеродистый и экологически чистый источник энергии, является ключевым переходом на новые источники энергии, а также является стратегическим выбором для Китая в развитии энергетической трансформации в течение значительного периода, поэтому ожидается непрерывный и устойчивый рост потребления природного газа на китайском рынке.

На данный момент действуют 3 нитки трубопровода Туркменистан-Китай линия A, B и C, запланирована прокладка нитки D. Китайский газовый рынок обладает широкими перспективами, в этой связи обе стороны прилагают совместные усилия в целях дальнейшего расширения спектра и масштаба сотрудничества на благо народов Туркменистана и КНР. ///nCa, 15 октября 2022 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)