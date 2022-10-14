Верхние палаты парламентов Туркменистана и России создадут совместную комиссию

Верхние палаты парламентов Российской Федерации и Туркменистана создадут комиссию по сотрудничеству. Соответствующее соглашение будет подписано в ходе визите Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Москву. Об этом сообщалось в ходе встречи председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым в среду, 12 октября.

Карасин отметил, что межгосударственные отношения Российской Федерации и Туркменистана носят характер стратегического партнерства. По его мнению, так же можно охарактеризовать и двусторонние межпарламентские связи.

Сенатор высоко оценил уровень организации и итоги прошедшего в Ашхабаде первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации.

«В ходе него было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, а также достигнута договоренность о создании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов двух стран, что будет оформлено отдельным соглашением, которое планируется подписать в ближайшее время», — сказал Григорий Карасин.

Он заявил, что в Совете Федерации удовлетворены темпами двустороннего сотрудничества по многим направлениям.

Карасин также сообщил о запланированном до конца года визите Председателя Госдумы Вячеслав Володин в Туркменистан.

Совместный Туркмено-российский университет

«Важную роль для нас играет межрегиональное сотрудничество. Начата проработка вопроса создания российско-туркменского университета, Реализация этого проекта имеет большое значение для дальнейшего развития всех сфер подготовки кадров», — подчеркнул Григорий Карасин.

По словам Батыра Ниязлиева, двустороннее взаимодействие получило новый импульс после визита лидера Туркменистана в Москву, имеются все предпосылки для расширения стратегического партнерств и межпарламентского сотрудничества.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в более плотном взаимодействии с российскими парламентариями в сфере законотворческой деятельности.///nCa, 13 октября 2022 г.