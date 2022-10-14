В Астраханском Госуниверситете обучается свыше 600 студентов из Туркменистана

661 студент из Туркменистана обучается в Астраханского Государственном Университете, а за последние три года выпускниками этого вуза стали свыше 800 туркменских граждан. Об э том сообщил ректор АГУ Константин Маркелов, выступая онлайн на международной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которая на днях прошла в Ашхабаде.

Как подчеркнул руководитель крупнейшего вуза Астраханской области, Россия и Туркменистан уже много лет поддерживают отношения стратегического партнёрства и добрососедства, выстраивая эффективный диалог по вопросам региональной безопасности, экономики, энергетики, образования и науки.

Ректор рассказал участникам конференции, что для создания комфортных условий и приобщения к традиционным ценностям туркменского народа с 2019 года на базе вуза существует центр туркменского языка и культуры.

С 2014 года действует астраханский филиал Ассоциации иностранных студентов, в котором организована работа землячеств, участвующих в процессе сопровождения обучающихся. Граждане Туркменистана образуют самое крупное землячество ассоциации — 44 % от всех иностранных обучающихся.

«Для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества с ведущими учебными учреждениями Туркменистана мы взаимодействуем с туркменским консульством в г. Астрахани и представительством Россотрудничества в этой стране. На регулярной основе осуществляется совместная деятельность со школой имени Махтумкули Фраги и совместной туркмено-российской общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина», — добавил Маркелов.

Так, например, он упомянул программу стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030», в которой принимает участие АГУ. По словам Константина Маркелов, работа по проектам в рамках данной инициативы сможет открыть новые перспективы сотрудничества с партнёрами из Туркменистана в сфере образования и инноваций.

Так, АГУ планирует создание сетевой системы взаимодействия с партнёрами на Каспии, и в первую очередь с вузами Туркменистана при участии членов Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

От Астраханского государственного университета имени на ашхабадской конференции также выступил декан факультета физики, математики и инженерных технологий Николай Выборнов, лично присутствовавший на форуме. Он представил доклад на тему «Практико-ориентированный подход в обучении и индивидуальные образовательные траектории».

В июне этого года между Астраханским государственным университетом имени В. Н. Татищева и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули было подписано соглашение о сотрудничестве. ///nCa, 14 октября 2022 г.