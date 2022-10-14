Саммит СВМДА в Астане – зарождение новой политической силы в Евразии

13 октября в Астане под председательством Президента Касым-Жомарт Токаева состоялся 6-ой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Главным итогом саммита стало принятие Астанинского заявление, заложившее фундамент для полномасштабного преобразования СВМДА из платформы в мощную международную организацию, которая будет обладать внушительным голосом и силой в решении вопросов региональной стабильности и безопасности.

«Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В Азии расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели», отметил Токаев, выступая на саммите

Превращение СВМДА в «полноценную международную организацию стало одной из задач Казахстана в год его председательства. Так, в прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

По итогам саммита в Астане учрежден Фонд СВМДА, который займется отбором проектов и сбором добровольных средств на их реализацию. Выросло число наблюдателей и партнеров. В прошлом году в качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан, в этом году – появился новый участник – Кувейт. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», – заявил Президент Казахстана.

Двигаясь в заданном направлении, Казахстан высказал ряд идей по консолидации деятельности СВМДА в экономическом и человеческом измерении. Это создание Совета СВМДА, трансформация Финансового саммита СВМДА в постоянно действующую площадку, создание зеленых коридоров для продовольственных товаров на пространстве СВМДА, создание Партнерской сети ведущих университетов государств- членов СВМДА.

В саммите СВМДА в Казахстане приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель Председателя КНР Ван Цишань, Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также страны-наблюдатели.

В итоговом документе – Астанинском заявлении о трансформации СВМДА – намечены следующие действия дальнейшему преобразованию данной платформы в организацию:

Стороны запустили структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноформатную региональную международную организацию.

Процесс преобразования СВМДА будет преследовать следующие основные цели: определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия.

В целях обеспечения реализации первого этапа трансформационного процесса, встреча глав государств и правительств (Саммит) и Встреча министров иностранных дел (Министерская встреча) отныне будут именоваться соответственно «Совет глав государств и правительств» (Саммит) и «Совет министров иностранных дел» (Министерский совет);

Должность Исполнительного директора Секретариата СВМДА переименована в Генерального секретаря;

Также страны-члены нацелены сформулировать в 2023 г. предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-участниками.

Туркменистан представил в СВМДА инициативу о проведении года мира и доверия

В работе саммите СВМДА в Астане от имени Туркменистана принял участие заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Рашид Мередов.

Первым из стран-наблюдателей выступил Туркменистан.

В своем выступлении Мередов напомнил о том, что Туркменистан предложил официально объявить 2025 год Годом мира и доверия. В связи с эти Туркменистан обратился к странам СВМДА поддержать эту инициативу.

Кроме того, глава МИД Туркменистана обратил внимание на необходимость решения проблемы беженцев, которая касается и азиатских стран.

Туркменистан стал наблюдателем СВМДА в июне 2021 года.

Итоговые документы саммита

Астанинское заявление о трансформации СВМДА Заявление глав государств – участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций Решение саммита СВМДА по вопросу предоставления Кувейту статуса государства – участника СВМДА Решение саммита СВМДА по вопросам председательства в объединении в 2022–2024 гг. и проведения очередных заседаний Совета глав государств и правительств и Совета министров Положение о Фонде СВМДА.

///nCa, 14 октября 2022 г.