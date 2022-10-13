В Туркменистане проводится международный фестиваль ремесленничества и искусства

В среду, 12 октября, в городе Туркменабад, административном центре Лебапского велаята состоялось открытие Международного фестиваля «Ремесленничество и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира», организованном Министерством культуры Туркменистана.

В числе зарубежных участников международного форума – представители сферы культуры, художники, мастера-ремесленники, из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Латвии, Республики Корея.

«Проведение Международного фестиваля «Ремесленничество и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира» отражает растущий уровень дружественных отношений и сотрудничества в области культуры между народами планеты, а также придаст новый импульс популяризации искусства ремесленничества, колоритного и оригинального декоративно-прикладного творчества туркменского народа», – отмечается в приветственном послании Президент Туркменистана Сердара Бердымухамедова участникам фестиваля.

Программу фестиваля открыл праздничный концерт в здании «Белая Юрта».

Фестивальные мероприятия продолжились во второй половине дня в Историко-краеведческом музее Лебапского велаята, где состоялось открытие выставки произведений декоративно-прикладного искусства и ремесленных работ туркменских и зарубежных мастеров.

На выставке продемонстрированы сотни экспонатов, в том числе и зарубежных участников, – искусные изделия из дерева и жести, расписные изделия из стекла, инкрустированные шкатулки, настольные игры, декупаж из тканей и на тканях, украшения, картины, образцы национальной одежды, изделия ручной работы из камня и многое другое.

Вечером в Государственном музыкальном драматическом театре имени Сейитназара Сейди прошел просмотр художественного фильма «Gyzyl kürte», сюжет которого основан на реальных событиях времён Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Сегодня программой фестиваля запланированы форум «Традиционное ремесленничество и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира», презентация национальных костюмов, а также творческие встречи и мастер-классы.

Кроме того, зарубежные гости совершат экскурсию по Туркменабаду.

Закрытие фестиваля состоится 14 октября. ///nCa, 13 октября 2022 г. (источник фото – газета «Туркменистан»)