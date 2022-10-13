В Казахстане состоялось Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В среду, 12 октября, в Астане состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Во встрече, прошедшей под председательством министра иностранных дел, заместителя Премьер-министра Казахстана Мухтар Тлеуберди, приняли участие главы МИД Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

На повестку дня заседания было вынесено более 20 вопросов. Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Одним из главных вопросов на встрече стало предложение Казахстана о создании международной организации под эгидой СНГ по поддержке и продвижению русского языка, который будет рассмотрен на заседании Совета глав государств 14 октября.

Также по решению СМИД на рассмотрение глав государств будет вынесен Плана мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения.

Главы внешнеполитических ведомств утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год. В него традиционно включены темы, касающиеся внешнеполитического планирования, координации позиций государств Содружества в ООН, взаимодействия с другими международными организациями. Планируется проведение консультаций по проблематике противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематике, партнерства в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в информационной сфере.

Участники заседания СМИД одобрили и решили внести на рассмотрение Совета глав правительств проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023–2024 годы. Документ координацию многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.

На заседании было подписано Положение о Межгосударственной программе «Спортивные столицы Содружества». Предполагается, что этот статус будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах – участниках СНГ.

По предложению Совета министров внутренних дел СНГ принято протокольное решение о создании межгосударственной рабочей группы для подготовки проекта международного документа, определяющего порядок обмена сведениями об автотранспортных средствах государств – участников СНГ. Целью этого документа является совершенствование взаимодействия в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечение их возврата.

Члены СМИД утвердили План мероприятий на 2023–2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, приняли решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов).

Следующее заседание СМИД СНГ состоится 14 апреля 2023 года в Ташкенте.///nCa, 13 октября 2022 г.