Центральная Азия и Корея готовятся к форуму сотрудничества

В среду 12 октября состоялась онлайн-встреча заместителей министров иностранных дел Южной Кореи и стран Центральной Азии.

Встреча стала подготовительным мероприятием к 15-ой сессии Форума сотрудничества Кореи, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, которая состоится 25-26 октября 2022 г на уровне министров иностранных дел в городе Пусане.

В ходе встречи стороны рассмотрены пункты повестки предстоящего форума. В их числе вопросы сотрудничества в области здравоохранения, цифровизации, туризма, экономической безопасности, экологии, энергетики.

Обсуждены также проект Совместного заявления и Плана работы Секретариата Форума на 2023 год.///nCa, 13 октября 2022 г.