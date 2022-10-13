Львиная доля СПГ произведенного на востоке Туркменистана экспортирована за рубеж

Более 80 тысяч тонн сжиженного газа произведено в январе-августе 2022 года Лебапским производственным управлением по производству СПГ государственного концерна «Туркменгаз», сообщает газета «Небит-Газ».

При этом целевые производственные показатели перевыполнены на 108,8%, а большая часть произведенного СПГ в объеме 77,9 тыс.тонн отгружена на экспорт.

В восточном регионе Туркменистана действует два крупных предприятия по производству СПГ – это Наипский и Багаджинский комплексы.

На одном из последних заседаний правительства Туркменистана было принято решение о модернизации мощностей Багаджинского комплекса по очистке газа. Это позволит вывести предприятие на полную мощность, что в свою очередь будет способствовать наращиванию добычи природного газа на одноименном месторождении и производства сжиженного газа.

В настоящее время на ряде объектов газовой инфраструктуры Лебапского региона продолжается технологический апгрейд. Так, реконструируется пункт приема и хранения сжиженного газа, а также первая установка по производству сжиженного газа на Наипском месторождении. Аналогичные работы ведутся и на пункте приема и отгрузки СПГ в Газаджаке.

Наряду с этим, активно ведутся разведочные работы на новых перспективных месторождениях природного газа. Недавно успешно завершено бурение первой скважины на месторождении Северный Дервуш проектной глубиной более 3200 метров. Эксперты прогнозируют наличие крупных газовых залежей на данной территории. ///nCa, 12 октября 2022 г.