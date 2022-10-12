Туркменсенагат – «Сделано в Туркменистане»

Хозяйственное общество «Туркменсенагат» – крупнейший производитель пластиковой трубной продукции в Туркменистане, было основано в 2008 году. Добившись значительного успеха в своей отрасли, компания расширяет сферу деятельности, используя инновационные методы производства.

Современное производственное предприятие «Туркменсенагат» расположено в промышленной зоне этрапа Ак бугдай Ахалского региона. Здесь производятся трубы различной модификации – гладкие, гофрированные, полиэтиленовые и полипропиленовые, используемые при монтаже подземных водопроводов, прокладке сетей электропередач, для сельскохозяйственных оросительных систем, а также полиэтиленовые трубы высокого давления, предназначенные для транспортировки газа и воды.

Компании принадлежат два завода, первый из которых производит трубы диаметром от 16 миллиметров до 250 миллиметров, а второй – полиэтиленовые и полипропиленовые трубы диаметром от 110 до 630 миллиметров. Оба производства оснащены оборудованием ведущих немецких фирм KraussMaffei и Unicor. А сырье поставляет Кианлынский полимерный завод из Балканского региона.

В начале этого года ХО «Туркменсенагат» наладило выпуск полиэтиленовых пакетов на заказ любого размера и дизайна. Они изготавливаются из местного полимера на китайском оборудовании.

Компания не ограничивается лишь промышленной деятельностью, но и участвует в проектах инфраструктурного развития Туркменистан. Так, «Туркменсенагат» ведет строительство крупного современного завода по производству сульфата калия, сульфата натрия и соляной кислоты в поселке Джебел Балканского региона.

В планах – приступить к производству необходимых материалов для систем капельного орошения. Для этой цели из Турции заказаны необходимые технологии, специалисты ХО изучают передовые производственные практики в соответствующей сфере.

Помимо того, промышленник намерен освоить производство геомембранного материала, используемого при строительстве водных сооружений и оросительных систем.

Таким образом, «Туркменсенагат», как и десятки частных производителей, сегодня вносит свой неоценимый вклад в реализацию стратегии импортозамещения и повышения экспортного потенциала Туркменистана. ///nCa, 12 октября 2022 г. (по материалам газеты Watan)