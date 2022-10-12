Туркменабад знакомится с японской культурой

10-11 октября в Туркменабаде состоялись мероприятия в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Японией.

В ресторане «Kämil» торгового центра «Döwrebap» состоялась демонстрация приготовления японский кухни, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Официальный шеф-повара резиденции Посла Японии Мачиды Хироюки рассказал гостям об особенностях культуры питания в Японии и о разновидностях и истории возникновения традиционного национального блюда «маки-дзуси» (суши-роллов). Затем он показал, как готовят суши-роллы, и угостил ими присутствующих.

Вечером мероприятия продолжились показом японских фильмов в Доме культуры города Туркменабат. Зрители посмотрели киноленты «Фильм этого лета» и «Храбрый отец в сети: наша история Final Fantasy XIV».

На следующий день артисты из Страны восходящего солнца посетили специализированную среднюю школу № 35 города Туркменабат с углублённым изучением иностранных языков.

В этой школе начиная с 2016-2017 учебного года преподают японский язык, и учащиеся старших классов достаточно хорошо им владеют.

Тон мероприятию задал Кацуми Мацумото, исполнитель мелодий на традиционных японских музыкальных инструментах сямисэн и фукукуми.

«В этом музыкальном инструменте, созданном пятьсот лет назад и популярном в народе сегодня, я вижу связь с Туркменистаном. Потому что его струны делают из шёлка, а через Туркменистан проходил Великий Шёлковый путь», – сказал он, знакомя учащихся с трёхструнным щипковым инструментом сямисэнем. – Мне нравится туркменская музыка. Когда я её слушаю, перед глазами появляется силуэт идущего по пескам каравана на закате солнца.

Представив эту картину, он сочинил музыку, фрагмент которой тут же сыграл.

Тепло встретили также выступление исполнительницы японских народных песен Йосико Мацумото. Она проникновенно исполнила песню «Расцвела вишня», которую Чихо Комацу сопровождала грациозным танцем. Чуть позже танцовщица провела мастер-класс для учениц, которые для гостей исполнили японский танец.

Вечером состоялся концерт в Государственном музыкально-драматическом театре Лебапского велаята имени Сейитназара Сейди. Зрители продолжительными аплодисментами встретили японских исполнителей.

Культурные акции, организованные Посольством Японии, пройдут также в Мары и Ашхабаде. ///nCa, 12 октября 2022 г. (источник фото – газета «Нейтральный Туркменистан»)