Консул Туркменистана в Казани встретился с главой Парламента Татарстана

Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев встретился во вторник, 11 октября, с Председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, сообщает пресс-служба парламента республики.

Туркменистан всегда был одним из основных внешнеторговых партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот составил 77,5 млн. долларов. «У нас сложились крепкие взаимоотношения в торгово-экономической и культурной сферах, реализуется много совместных проектов», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, приветствуя туркменского дипломата.

Говоря о гуманитарных связях Татарстана и Туркменистана, Мухаметшин отметил, что в составе Ассамблеи народов Татарстана, объединяющей представителей 173 национальностей, проживающих в республике, активно работает туркменское национально-культурное объединение.

В настоящее время, обсуждаются вопросы расширения межпарламентского сотрудничества в рамках российско-туркменистанского диалога, сообщил глава татарстанского парламента.

С предложением активизировать межпарламентские связи к Председателю Государственного Совета обратился Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своего визита в Татарстан в мае этого года. Тогда же депутатам Государственного Совета Татарстана поступило приглашение посетить Ашхабад с официальным визитом.

Председатель Государственного Совета напомнил о том, что в республике сложилась хорошая традиция – приглашать руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в Казани, на все знаковые мероприятия. «Мы открыты для сотрудничества», – подчеркнул Фарид Мухаметшин и пригласил Генконсула на заседание парламента, в ходе которого будет оглашено Послание Президента Татарстана Государственному Совету республики.

В свою очередь, Гуйч Гараев поблагодарил руководство парламента за поддержку дружеских отношений и регионального взаимодействия по всем направлениям двусторонних связей. «Потенциал нашего взаимодействия по-прежнему большой, несмотря на уже налаженные крепкие связи», – сказал он.

Во встрече приняли участие председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин и другие официальные лица. ///nCa, 11 октября 2022 г.