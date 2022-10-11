Туркменистан имеет твердую политическую волю и решимость к полному искоренению безгражданства к 2024 году

Туркменистан, имея твердую политическую волю и решимость, нацелен к 2024 году к полному искоренению безгражданства. Об этом заявил Председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Назар Атагараев, выступая на пленарном заседании 73-й сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которая проходит в Женеве с 10 по 14 октября 2022 г.

Основное внимание в выступлении Атагараева было уделено приверженности Туркменистана созданию безопасной, законной и надежной миграции, которая включена в сегодняшние основные требования Программы устойчивого развития.

Руководитель миграционной службы Туркменистана рассказал о достижениях Туркменистана в рамках, взятых на себя обязательств по борьбе с безгражданством.

Во-первых, на правовом уровне усовершенствованы процедуры определения статуса лиц без гражданства.

Во-вторых, завершены пилотные фазы переписи-22 и электронной регистрации актов гражданского состояния в отдельных регионах и на старте общий их запуск.

В-третьих, в Туркменистане гарантирована всеобщая регистрация рождений.

В-четвертых, в стране запущена система обновления регистрации лиц без гражданства и комплексной статистики.

Как напомнил спикер, Туркменистан в сентябре этого предоставил гражданство 1530 лицам без гражданства. А всего за период 2005-2022 годов Туркменистан принял в гражданство 29 697 апатридов.

«Туркменистан, во взаимодействии с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев сосредоточит свои усилия на дальнейшем разрешении ситуации с безгражданством в целях его полного искоренения и предотвращения в будущем», – заявил Атагараев, акцентировав внимание на открытости страны для конструктивного международного партнерства отвечающего целям всеобщего благополучия.

Наряду с этим, делегация Туркменистана вновь подтвердила позицию страны о том, что практическое осуществление Глобального Договора о беженцах и претворение в жизнь итогов Глобального Форума неразрывно связано с реализацией Ашхабадской декларации, принятой в 2012 году на международной конференции, посвященной проблеме беженцев.

Ашхабад продолжает призывать международное сообщество умножить усилия в мерах поддержки лицам без гражданства и беженцам в силу своих национальных возможностей и приоритетов.

В заключении, представитель Туркменистана подчеркнул, что конструктивное взаимодействие и обмен передовым опытом в ходе международных диалогов привнесут дополнительный импульс в реализации Глобальной кампании ООН «I#BELONG» и реализации механизмов, заложенных в Глобальном Договоре о беженцах.

Комментируя выступление туркменской делегации, Верховный комиссар ООН по делам беженцев поблагодарил туркменское государство за его усилия по ликвидации безгражданства и выразил уверенность, что опыт Туркменистана станет примером для других государств и что подобные гуманные инициативы будут продолжены.

Исполнительный комитет УВКБ ООН ежегодно собирается в Женеве для рассмотрения и утверждения программ и бюджета управления, консультирования по вопросам международной защиты и обсуждения ряда других вопросов с межправительственными и неправительственными партнерами. ///nCa, 11 октября 2022 г.