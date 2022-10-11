Посол Майко: Туркменистан – ключевой партнер Украины в Центральной Азии

Туркменистан является ключевым партнёром для Украины среди стран Центральной Азии, заявил Посол Украины Виктор Майко в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» по случаю 30-летия дипломатический отношений между двумя странами.

Дипломат рассказал о нынешнем состоянии туркмено-украинских отношений.

В качестве примера плодотворного сотрудничества в торгово-экономической сфере, Майко привел участие украинских компаний в реализации масштабных проектов государственного значения в Туркменистане.

Так, украинская компания «Дорожное строительство «Альтком» выполнить проектирование и строительство автомобильного моста через залив Гарабогаз в прикаспийском Балканском велаяте, который станет частью транспортного маршрута, соединяющего Туркменистан с соседним Казахстаном.

«Строительство моста, а также прилегающей инфраструктуры создаст оптимальные предпосылки для беспрерывных перевозок грузов и пассажиров из Европы в Центральную Азию и из Центральной Азии в Европу через Международный морской порт Туркменбаши», – прокомментировал посол.

Он напомнил об уже имеющемся опыте сотрудничества Туркменистана и Укрыина в автодорожном строительства. В числе успешно реализованных этой компанией проектов – строительство автомобильного и железнодорожного мостов Туркменабат–Фараб, автодорожного моста Атамурат–Керкичи, двух железнодорожных мостов Атамурат–Ымамназар, а также взлётно-посадочной полосы в аэропорту Дашогуза.

Наряду с этим, Посол подчеркнул наличие перспектив партнерства в энергетическом секторе. «Туркменистан осуществил коренную модернизацию инфраструктуры добычи углеводородов, существенно нарастил объёмы добычи нефти и природного газа, а также значительно диверсифицировал маршруты поставок энергоресурсов на мировые рынки. Уверен, что наши страны смогут и далее успешно реализовать значительный потенциал сотрудничества в энергетической сфере», – заяви он.

«Украинская компания «Yug–Neftegaz» подписала контракт с госкорпорацией «Türkmengeologiýa» на проведение 3D и 2D-исследований в восточной части нефтегазового месторождения Готурдепе и в районе Южного Буруна на западе Туркменистана», – сообщил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, какие возможности двустороннего сотрудничества открывает курс Туркменистана на активную диверсификацию экономики, Майко выразил готовность своей страны участвовать в транспортных инициативах Туркменистана, реализация которых отвечает интересам Украины.

«Создание эффективных транспортно-логистических коридоров на порядок увеличит поставки украинской продукции в Туркменистан и туркменской – в Украину», считает посол.

Наряду с этим, полпред предположил, что открытие филиалов и представительств украинских аграрных и перерабатывающих предприятий в Туркменистан, а также совместных предприятий на территории Туркменистана будет иметь позитивный эффект для развития экономик обеих стран.

Комментируя возможности по увеличению объёмов двустороннего товарооборота, Майко сообщил, что в 2021 году общий товарооборот между Украиной и Туркменистаном увеличился на 69,3 процента по сравнению с 2020 годом.

По его мнению, прежде всего странам необходимо активизировать работу Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, что придаст новый импульс двусторонним отношениям.

В числе мер, которые могут положительно сказаться на уровне двухсторонней торговли – создание Делового совета с участием крупных компаний.

«На сегодняшний день мы имеем огромные возможности для увеличения экспортного потенциала услуг в сфере транспорта, телекоммуникаций, информации, IT-технологий и финансов», – отметил украинский дипломат, выразив готовность деловых кругов своей страны стать партнером Туркменистана в проектах по созданию smart city («умный» город) в Ахал-сити и Ашхабад-сити.

Также посол сообщил, что уже в ближайшее время в онлайн-формате на площадках международных выставок, конференций и форумов стороны планируют провести встречи бизнесменов из Украины и Туркменистана. ///nCa, 10 октября 2022 г.