ЮНИСЕФ продолжает поддерживать Правительство в обогащении муки в Туркменистане с 1996 года

В августе этого года Правительство Туркменистана при поддержке ЮНИСЕФ получило вторую партию премикса для обогащения муки. ЮНИСЕФ оказывает поддержку правительству в закупке премикса, который состоит из микроэлементов, добавляемых в муку, с 1996 года, когда Президент Туркменистана подписал Указ «О йодировании соли и обогащении муки железом». Туркменистан был одной из первых стран в регионе, начавших программу обогащения муки, и продолжает оставаться одной из ведущих стран Центральной Азии в этой сфере.

В 2006 году, следуя рекомендациям ЮНИСЕФ, в формулу была добавлена фолиевая кислота, и с тех пор вся пшеничная мука, производимая в Туркменистане, обогащается фолиевой кислотой и железом, обеспечивая оптимальное потребление населением этих необходимых микроэлементов питания. В связи с введением новых стандартов обогащения, в 2006-2007 годах ЮНИСЕФ предоставил дополнительные дозирующие машины и обеспечил осведомленность мельников о новых стандартах и готовность к их внедрению на мельницах по всей стране. Все мельницы, производящие пшеничную муку высшего и первого сорта, обогащают муку в стране.

С 2008 года программа полностью финансируется Правительством Туркменистана, а ЮНИСЕФ оказывает поддержку Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды в закупке премикса. Эта поддержка оказывается ежегодно и продолжается до сих пор в рамках Меморандума о взаимопонимании (МОВ) по закупкам, подписанного ЮНИСЕФ и Правительством 21 января 2008 года и переподписанного 16 мая 2016 года. В рамках этого МОВ ежегодно закупается около 120 тонн премикса.

Обогащение пшеничной муки витаминами и минералами является проверенной, безопасной и экономически эффективной стратегией для решения проблемы дефицита микроэлементов, например, анемии, и улучшения связанных с питанием показателей здоровья. Во всем мире доказано, что обогащение основных продуктов питания также оказывает значительное положительное влияние на экономику страны благодаря улучшению состояния здоровья и повышению производительности населения.

«Решение вопроса нехватки микроэлементов, таких как дефицит железа и фолиевой кислоты, важно для поддержания и улучшения здоровья населения, особенно женщин и детей. Программы питания также способствуют достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Программа обогащения муки в Туркменистане является примером успешного сотрудничества ЮНИСЕФ и Правительства Туркменистана на протяжении многих лет, и ЮНИСЕФ готов продолжать свою поддержку», говорит Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Тем временем, третья и последняя партия премикса на 2022 год находится в пути и, как ожидается, прибудет в Туркменистан к концу этого года.///ЮНИСЕФ Туркменистан, 7 октября