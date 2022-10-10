Туркменский лидер примет участие в саммите Центральная Азия – Россия

14 октября 2022 г. в Астане состоится саммит «Центральная Азия – Россия».

«В ходе встречи на высшем уровне Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате», – сообщает МИД Казахстана.

По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.

Также в итоговом документе будут отмечены перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Напомним, что подготовка к предстоящему саммиту в шестистороннем формате была обсуждена на неформальной встрече главы государств СНГ на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

Это будет первый в истории саммиту России и стран региона Центральной Азии.

Форум проводится в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами. ///nCa, 10 октября 2022 г.