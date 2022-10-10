«Спасем Землю Вместе!» – В Ашхабаде впервые отпраздновали эко-фестиваль

Тамир Шакиров, фото – Анастасия Жирнова

В воскресенье, 9 октября Посольство Великобритании в Туркменистане при поддержки климатических активистов и экоблогера Гульнары Тайджановой провело первый в стране экологический фестиваль под лозунгом «Спасём Землю вместе».

Мероприятие прошло на зеленой террасе «Кактус» в отеле Ак Алтын.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, в начале фестиваля выступал заместитель Посла Великобритании в Туркменистане Джон Гамильтон: «Без сомнения, изменение климата является серьёзной проблемой, с которой сталкивается наша планета. Некоторые факторы изменения климата могут быть необратимыми, и мы можем быть близки к тому, когда мы не сможем в будущем повлиять на изменения климата и наша возможность в будущем повлиять на изменения климата значительно снижается. Однако, если мы начнём действовать сейчас, то мы можем избежать худшего. Каждый из вас сегодня является ценным участником в борьбе с изменением климата. Вы все являетесь участниками перемен – будь то через образование, через использование наук или технологий, или будучи предпринимателями и инноваторами, каждый человек может привнести изменения, если он будет предпринимать индивидуальные меры в своей каждодневной жизни».

После приветствий, на центральной сцене были исполнены песни на английском и туркменском языках. Здесь же проходили тематические викторины и квесты для детей.

Внимание зрителей привлекла презентация Гульнары Тайджановой, в ходе эко-блогер рассказала о важности сортировки отходов и о том, как мусор загрязняет нашу природу. Примером тому является питьевая вода, в который уже есть растворенные мельчайшие частицы пластика, или например, в мире наблюдается вымирание животных, которые случайно в пищу потребляют мусор.

В зоне фестиваля развернулась выставка детских рисунков, а также были продемонстрированы «зеленые» технические достижения – роботы от компании «Имдатбот», 3Д ручки, солнечные батареи.

Гостям была предложена веганская кухня и мастер-класс по приготовлению веган-блюд. Желающие могли посетить мастер-классы по шитью, рисованию.

На площадке мероприятия можно было приобрести уникальную косметическую продукцию в магазине Гульнары Тайджановой.

Здесь также в течение всего фестиваля активно работал пункт приема вещей для нуждающихся семей.

Завершилось эко-празднество церемонией вручения подарков победителям конкурса и показом фильма Давида Аттенборо – британского натуралиста и режиссера документальных фильмов о природе. ///nCa, 10 октября 2022 г.

Фоторепортаж с места событий: