В пятницу, 7 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

На встречу также прибыли президенты России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Премьер-министр Армении.

«Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере. Как обычно, к утверждению готовится солидный пакет совместных документов», – сказал Президент России Владимир Путин, открывая встречу.

Являясь в соответствии со своим нейтральным статусом ассоциированным членом СНГ, Туркменистан занимает активную позицию в вопросах развития взаимодействия на пространстве Содружества с учётом имеющегося солидного потенциала. С государствами СНГ Туркменистан связывают тесные экономические и культурно-гуманитарные связи.

Туркменистан также неоднократно становился местом проведения важных встреч, форумов и различных мероприятий под эгидой СНГ.

В 2019 году страна председательствовала в СНГ и результатом председательства стало подписание Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ.

Наряду с этим, Туркменистан считает актуальным развитие взаимодействия на пространстве СНГ в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации, экологии, спорта, туризма, образования.

В контексте партнёрства в формате СНГ Туркменистан также выступает за стимулирование и интенсификацию связей по линии парламентов, активное задействование в этих целях опыта Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный Саммит СНГ вновь наглядно продемонстрировал приверженность нейтрального Туркменистана плодотворному диалогу на пространстве Содружества.

По завершении программы рабочего визита Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 9 октября 2022 г.