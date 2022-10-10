Ожидается участие Президента Туркменистана в саммите СНГ в Астане

В рамках текущего председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств 14 октября в городе Астане состоится Саммит глав государств СНГ.

В мероприятии ожидается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ, сообщил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Казахстана.

Саммит СНГ станет одним из ключевых событий в рамках председательства Казахстана в этой организации.

В этом важном мероприятии впервые в постпандемийный период в очном режиме примут участие главы практически всех государств-участников СНГ.

В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В частности, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

Также, главы государств по инициативе Казахстана планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

Кроме того, состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

На Саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызстану и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.

Традиционно накануне Саммита 12 октября в Астане пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят проекты документов, которые будут вынесены на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в столице Казахстана. ///nCa, 10 октября 2022 г.