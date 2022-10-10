Иран намерен выйти на энергосети России и стран ШОС через Туркменистан

Иран работает над крупным проектом по подключению своей национальной энергосистемы с энергосетями России и других стран ШОС через Туркменистан. Об этом в интервью IRNA заявил советник министра энергетики Ирана по международным делам Мохаммад Али Фарахнакян.

По его словам, для реализации данных планов необходимо всего лишь построить третью ЛЭП Ираном и Туркменистаном.

Иран завершил строительство линии электропередачи до туркменской границы, и как только Туркменистан приступит к реализации проекта, пропускная способность ЛЭП увеличится на 200 процентов, сообщил Фарахнакян.

Увеличение мощности электропередачи позволит Ирану наладить экспорт электроэнергии с восточного побережья Каспийского моря, добавил он.

Как сообщил чиновник, в настоящее Иран проводит консультации с целью подсоединения национальной сети к энергосистемам государств-членов ШОС через Туркменистан и Таджикистан.

В последние годы Иран уделяет большее внимание развитию отечественной энергетики в целях решения стратегической задачи – превратить страну в энергетический хаб региона. ///nCa, 9 октября 2022 г.