Иран и страны Центральной Азии приняли совместное заявление по транспортному сотрудничеству

В Тегеране завершила работу первая встреча по транспортно-транзитному сотрудничеству между Ираном и пятью странами Центральной Азии.

В ходе двухдневного мероприятия руководители транспортных ведомств Ирана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана рассмотрели возможности расширения транзитного сотрудничества. Во встрече также приняли участие заместитель министра транспорта Азербайджана и министр экономического развития России.

Цель встречи также состояла в том, чтобы создать условия для выработки более скоординированной транспортной политики между странами-участницами.

По словам заместителя министра иностранных дел ИРИ по экономическим вопросам Мехди Сафари, Иран стремится через реализацию общей транспортной политики со странами Центральной Азии довести ежегодный транзит до 20 миллионов тонн.

«Для достижения этой цели Иран предоставит транзитные маршруты своим соседям, не имеющим выхода к морю», – сказал Сафари.

Подчеркнув необходимость развития международных транзитных коридоров, проходящих через Иран, он подчеркнул актуальность создания системы управления коридорами, которая может быть использована для улучшения качества железнодорожных, морских и воздушных маршрутов.

После двухдневных дискуссий представители Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана подписали в воскресенье итоговое заявление.

На встрече также достигнута договоренность о проведении раз в полгода конференции по вопросам транзитного сотрудничества с участием указанных стран.

Как сообщается, стороны высказались за необходимость развития транзита, унификации тарифов и выдачи виз для водителей сроком на год. ///nCa, 9 октября 2022 г.