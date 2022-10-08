Dragon Oil – Платиновый партнер XXVII Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана» в Ашхабаде

Мы рады сообщить, что компания Dragon Oil (ОАЭ) – выступит в качестве Платинового партнёра на Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2022), которая пройдет 26-28 октября в Ашхабаде.

Со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, компания «Dragon Oil» лидирует в отрасли благодаря передовым технологиям и опыту в области разведки, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

За последнее десять лет компания «Dragon Oil» выросла из нефтегазовой компании с основным активом в Туркменистане в глобального оператора, имеющего добывающие и геологоразведочные активы в Ираке, Египте и Афганистане, применяя опыт и технологии с целью диверсификации своего портфеля для достижения устойчивого развития и создания ценности для своих акционеров.

Ключевыми активами Dragon Oil являются месторождения Челекен на шельфе Каспийского моря Туркменистана, которые успешно разрабатываются с 2000 года, а недавно был приобретен ряд месторождений в заливе Суэц в Египте, а именно месторождения «June», «Ramadan», «October» и «Murjan» и Блок 9 в Ираке.

Стоит отметить, что Dragon Oil имеет 100%-ную долю в концессиях в Туркменистане и Египте и только 30%-ную долю на Иракском блоке 9 совместно с другими партнерами WEG из Китая и Египетской корпорацией General Petroleum.

Основным производственным активом компании «Dragon Oil» является блок Челекен на шельфе Туркменистана, включающий два основных месторождения (Лама и Жданова), а также другие перспективные объекты.

Месторождения расположены примерно в 10-40 км от берега полуострова Челекен на глубине от 10 до 30 метров. Dragon Oil управляет этой концессией.

Блок 9 занимает площадь 866 квадратных километров и находится в провинции Басра в прибрежной зоне Ирака. Блок находится под управлением Kuwait Energy Company (KOC). С запуском схемы ранней добычи (EPS) в 2016 году реализуются планы по полной разработке месторождения.

В Египте, в Суэцком заливе компания «Dragon Oil» владеет 100-процентной долей в десяти добывающих концессиях и в одном разведочном блоке. Добывающие концессии имеют большое количество скважин и огромную производственную инфраструктуру,

которыми управляет GUPCO, совместное предприятие компаний «Dragon Oil» и «EGPC» с долевым участием 50:50. Разведочные блоки находятся в мелководье, в глубинах от 10 до 40 метров.

Компания «Dragon Oil» стремится к уменьшению глобального потепления и сведению к минимуму сжигание попутного газа на своих предприятиях.

Компания «Dragon Oil» в настоящее время производит 160 000 баррелей нефти в день на трех активах и намерена достичь пика производства 300 000 баррелей нефти в день к 2026 году, что повлечет за собой развитие существующих активов и приобретение новых возможностей.

Сотрудники — считаются главным активом компании «Dragon Oil». С более чем 2500 сотрудников, представляющих более 40 национальностей, компания «Dragon Oil» гордится исключительным разнообразием своего персонала.

Компания стремится к развитию талантов своего многонационального персонала, а особенно местных сотрудников в принимающих странах.

Dragon Oil подбирает и работает с лучшими профессионалами и запускает различные программы для развития технических и межличностных навыков своих сотрудников.

Академические программы Dragon Oil предоставляют возможности трудоустройства для выпускников средних школ и обеспечивают им обучение на рабочем месте и развитие навыков, чтобы с самого начала внедрить инновационную культуру работы.

В Dragon Oil эмиратизация получила приоритет на разных уровнях для достижения целей организации по национализации. Эти усилия поддержали как академическое, так и карьерное развитие граждан ОАЭ. ///nCa, 8 октября 2022 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)