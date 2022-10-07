Руководители служб ЧС стран Центральной Азии встретились в Таджикистане

6 октября в Душанбе завершил работу трехдневный Региональный форум руководителей чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.

Ежегодная встреча собрала глав ведомств по борьбе с ЧС и должностных лиц из всех пяти стран Центральной Азии, а также представителей международных организаций по развитию – Всемирного Банка, ЕС, УСРБ ООН, АБР.

Также во встрече приняли участие эксперты и представители научно-исследовательских институтов в области природных опасностей и управления риском бедствий.

Участники обсудили меры по укреплению регионального сотрудничества и повышения устойчивости центральноазиатских стран к бедствиям, а также перспективы внедрения региональной системы раннего оповещения и информационно-коммуникационных технологий в области снижения риска бедствий (СРБ) в регионе.

По данным Всемирного банка, стихийные бедствия в Центральной Азии ежегодно приводят в среднем к экономическим потерям в размере 10 миллиардов долларов. Кроме того, риск бедствий неразрывно связан с другими смежными сферами, такими как сельское хозяйство, водное хозяйство, энергетика, здравоохранение. Однако, страны предпринимают усилия по координации шагов для СРБ и минимизации последствий ЧС.

Существенное содействие в этой области региону оказывают международные организации. Так, по словам специального представителя ЕС в Центральной Азии Тери Хакала, в настоящее время ЕС финансирует девять крупных проектов стоимостью почти 40 миллионов Евро, которые способствуют укреплению системы СРБ и устойчивости региона к климатическим изменениям. Ряд проектов реализуется совместно с ООН, ОБСЕ, Всемирный банком, ЕБРР, Международным центром Науки и Технологий.

Нынешняя встреча в Таджикистане дала возможность рассмотреть исполнение Дорожной Карты по реализации региональной Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022–2030 годы, которая была принята на прошлом форуме в Ташкенте. Также, был детализирован план действий на 2023-24 годы по реализации приоритетных направлений Дорожной карты.

На полях совещания были проведены круглые столы, где участники обсудили вопросы готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий через финансирование риска бедствий. В дополнение, участники ознакомились с дополнительными моделями по оценке риска бедствий, инициированных АБР.

Помимо того, участники форума обсудили вопросы регионального сотрудничества по рискам техногенного характера, адаптации к изменению климата и чрезвычайным ситуациям трансграничного масштаба.

Региональный форум по снижению риска бедствий «Укрепление устойчивости региона Центральной Азии к бедствиям» был организован Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана и проведен при поддержке Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ), который выступает в качестве Секретариата Регионального форума. Мероприятию оказана финансовая поддержка со стороны ЕС при техническом содействии Всемирного банка, Глобального фонда по сокращению бедствий и восстановлению (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR) и Управления по снижению риска бедствий Организации Объединенных Наций (УСРБ ООН).///nCa, 7 октября 2022 г.