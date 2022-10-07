Посол Южной Кореи: Туркменистан вносит свой вклад в международный мир и безопасность как постоянно нейтральное государство

5 октября Посольство Кореи в Ашхабаде отпраздновало дипломатическим банкетом 4355-летие основания своего государства.

От имени правительства Туркменистана на торжестве присутствовал заместитель Председателя Кабинета министров Батыр Атдаев.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Туркменистаном. За эти 30 лет мы укрепили и углубили наши двусторонние отношения посредством тесных обменов на высоком уровне», – отметил Посол Республики Корея в Ашхабаде Шин Сунг-чуль в своем приветственном выступлении.

Пользуясь случаем, полпред поздравил руководство и народ Туркменистана с 31-летием независимости страны.

«Туркменистан вносит свой вклад в международный мир и безопасность как постоянно Нейтральное Государство и как центр международного транспорта и логистики на протяжении последних лет. Мы надеемся дальше работать вместе с Туркменистаном по вопросам, представляющие наши общие интересы и интересы человечества», – подчеркнул Посол Кореи.

По словам дипломата, за последнее десятилетие туркмено-корейское сотрудничество в экономическом и промышленном секторах значительно расширилось за счет участия корейских компаний в промышленных проектах в Туркменистане.

«В этом году мы также стали свидетелями инаугурации новых президентов наших двух стран.

Я уверен, что наши новые правительства поднимут наши тесные связи на более высокий уровень. В этом контексте в ближайшее время должны состояться визиты обеих стран на высшем уровне», – заявил дипломат.

В настоящее время страны обсуждают возможности партнерства в различных областях, таких как строительство электростанций и инфраструктуры, транспорт, текстильная промышленность, опреснение морской воды, лесное хозяйство и оборонная промышленность, добавил он.

Рассказывая о предстоящих планах сотрудничества, Посол сообщил о том, что 25 октября этого года в Пусане состоится 15-й Форум сотрудничества Республики Корея и Центральной Азии, на уровне министров иностранных дел шести стран. «Министр Рашид Мередов посетит Корею для участия в форуме, мы надеемся, что это событие послужит возможностью для двусторонних обменов на высшем уровне», – сказал дипломат.

Кроме того, на ноябрь запланировано проведение Недели Корейской Культуры в Туркменистане.

Затрагивая тему туркмено-корейских гуманитарных отношений, дипломат выделил несколько направлений взаимодействия по линии образования и здравоохранения.

Так, с сентября 2020 года в Туркменистане работает Профессиональное-техническое училище, ведущее подготовку кадров для газовой промышленности. «Следующей весной мы ожидаем первых 240 выпускников Профессионального-технического училища», – сказал посол, выразив уверенность в том, что они внесут большой вклад в развитие туркменской экономики.

В феврале этого года в Ашхабаде при поддержке правительства Кореи было завершено строительство Центра доступа к информации. На ежегодной основе проводятся семинары по обмену технологиями в области текстильной промышленности.

Посол рассказал о плодотворном взаимодействии двух стран в период пандемии. «Корейское правительство поддержало Туркменистан лекарствами и санитарно-техническим оборудованием. В рамках таких усилий также осуществлялось государственно-частное сотрудничество: наш университет Кёнбук поделился своей системой противодействия пандемии COVID-19 с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана посредством видеоконференции», – напомнил Шин Сунг-чуль.

В продолжении выступления Посол отметил тот особый интерес, который туркменская молодежь проявляет к корейском культуре. «Корейская культура, представленная в настоящее время музыкой K-pop, корейскими фильмами и дорамами, набирает широкую популярность во всем мире, и Туркменистан не является исключение», – подчеркнул он.

По словам дипломата, число студентов Института короля Седжонга в Ашхабаде утроилось с момента его основания в 2019 году. В нынешнем году впервые был создан класс для студентов продвинутого уровня. К сотни приближается число выпускников отделения корейского языка Туркменского национального института имени Д. Азади.

Аналогично, наблюдается четырехкратный рост количества учеников по программе корейского языка в средней школе № 88 г. Ашхабада.

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Ежегодно 3 октября в Южной Корее отмечается один из главных государственных праздников — День основания государства.

Корейцы называют данный праздник «Кэчхончжол», что буквально переводится «день, когда небо открылось». Считается, что в этот день корейский народ основал свое первое государство в 2333 году до н.э. Руководящими принципами государства были объявлены «Хонгик Инган» и «Джэсэ Эва».

Хонгик Инган означает «приносить широкую пользу человеческому миру», а «Джэсэ Эва» – «править миром с помощью естественных законов и универсальной добродетели».

Несколько фотографий с торжества:

///nCa, 7 октября 2022 г.