Оргкомитет OGT 2022 сообщает о чартерных рейсах для участников мероприятия

Оргкомитет выставки и конференции «Нефть и газ Туркменистана 2022» (OGT 2022) организует следующие чартерные рейсы для международных делегатов:

– Дубай-Ашхабад 25 октября 2022 года, в 13:00 по дубайскому времени (GMT +4);

– Ашхабад-Дубай 30 октября 2022 года в 11:00 по ашхабадскому времени (GMT +5).

Чтобы забронировать или приобрести билеты, пожалуйста, напишите по электронной почте gozel.kurbanmamedova@turkmen-forum.com

Все прибывающие из-за рубежа должны иметь бумажную копию результата ПЦР-теста, которая действителен в течение 48 часов до их прибытия в Туркменистан. В настоящее время карантинных требований не существует, однако по прибытии в Туркменистан необходимо будет пройти экспресс-ПЦР-тест.

Если вы не можете забронировать место на чартерном рейсе, у вас есть возможность выбрать один из регулярных рейсов Туркменских авиалиний. По состоянию на 5 октября 2022 года доступны следующие направления:

– Дубай – Туркменабат

– Франкфурт-на-Майне – Туркменабат

– Казань – Туркменабат

– Москва – Туркменбаши

– Стамбул – Туркменбаши

Билеты можно приобрести непосредственно в офисах Туркменских авиалиний. Организаторы могут оказать содействие в приобретении билетов на внутренние рейсы в Ашхабад из Туркменабата (Лебап) и Туркменбаши (Балкан).

26-28 октября 2022 года в Ашхабаде пройдет XXVII Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана-2022». Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Торгово-Промышленная палата Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.///nCa, 7 октября 2022 года