День памяти в Туркменистане

6 октября народ Туркменистана почтил память жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года. В результате этого стихийного бедствия погибло более 170 000 человек.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии в монументальном комплексе “Народная память” в Ашхабаде.

Туркменский лидер возложил цветы к монументу “Духовная дань уважения” в память о жертвах землетрясения 1948 года, монументу “Сыны нации”, который был сооружен в память о туркменских солдатах, погибших во Второй мировой войне, и героях, сражавшихся за свободу своей страны. Он также возложил венок к монументу “Вечная слава”.

В мероприятии приняли участие вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных органов, хяким Ашхабада, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, представители политических партий, общественных организаций, министерств, почетные старейшины, студенты и жители Ашхабада.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов провел поминальный обед – садака. ///nCa, 6 октября