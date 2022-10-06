В Туркменском национальном институте мировых языков отпраздновали День образования КНР

В Туркменском национальном институте мировых языков им.Азади отмечен День образования Китайской Народной Республики, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Праздник был организован на базе факультета восточных языков и литературы по инициативе преподавателей кафедры дальневосточных языков.

Программа торжества включала китайскую чайную церемонию, а также интеллектуальную викторину на тему истории Китая с участием студентов, обучающихся на всех направлениях вузовской специальности.

Изюминкой мероприятия стала дегустация национальных закусок «ютяо» и аппетитного торта, выполненного в стилистике государственного флага КНР.

Ежегодно 1 октября отмечается главный государственный праздник Китая и национальный день в стране. Именно в этот день в 1949 году Мао Цзэдун провозгласил образование. ///nCa, 6 октября 2022 г. Источник фото – газета “Нейтральный Туркменистан”