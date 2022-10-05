Туркменистан – Казахстан: 30 лет добрососедства, доверия и взаимного уважения

Аскар Тажибаев, Посол Республики Казахстан в Туркменистане

Туркменистан является важным стратегическим парт­нёром Казахстана в Центральной Азии. Между нашими странами установлен конструктивный политический диалог. Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении торговых отношений и развитии межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Туркменистаном.

Уровень политического доверия и сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном из года в год неуклонно укрепляется. Наши страны, исходя из общей истории, близости культур и общности интересов, всегда оказывают друг другу взаимную поддержку на международной арене.

За 30 лет Казахстан и Туркменистан сумели вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют около 80 документов. Среди них важное место занимают Декларация о развитии дальнейшего сотрудничества от 1997 года и Договор о стратегическом партнёрстве от 2017 года.

Взаимные визиты на высшем и высоком уровнях подтверждают неизменную заинтересованность обеих сторон в укреплении политического диалога и наращивании торгово-экономического сотрудничества. Только за последние два года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев трижды посетил Туркменистан. В прошлом году состоялся его первый государственный визит в Ашхабад в качестве главы государства. В ходе визита было подписано 20 двусторонних документов, среди которых особое место занимает Договор о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море. Также была достигнута договорённость по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере обороны, транзита и транспорта, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, науки и культуры.

Примечательно, что в год 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений состоится первый государственный визит Президента Туркменистана уважаемого Сердара Гурбангулыевича­ Бердымухамедова в Республику Казахстан, подготовка которого находится на заключительном этапе.

Предстоящий визит на высшем уровне ещё раз подчёркивает сформировавшийся доверительный и дружественный характер отношений между нашими странами.

Многие вопросы нам удаётся оперативно решать благодаря успешной работе казахстанско-­туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Конечно, важным аспектом работы Комиссии является торгово-­экономическое сотрудничество.

За время пандемии показатели торговли по всему миру снизились. Однако мы позитивно смотрим в будущее и работаем над ростом товарооборота. По итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 254,3 млн долларов США. Это почти в 2 раза больше показателя 2020 года. За первые семь месяцев 2022 года уровень товарооборота составил 228,8 млн долларов США и уже приблизился к отметке прошлого года. В то же время главами наших государств поставлена задача довести уровень товарооборота до 1 миллиарда долларов США в ближайшие пять лет.

Отрадно отметить активное развитие приграничного сотрудничества. Уделяется большое внимание потенциа­лу взаимодействия между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана. В перспективе – создание специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран.

В этом контексте ключевую роль играют автомобильные, железнодорожные и морские перевозки. У наших стран имеется огромный транзитно-­транспортный потенциал по эксплуатации железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран, развитию морских портов Актау и Туркменбаши в части взаимовыгодного сотрудничества в осуществлении транзитных перевозок.

Приоритетным направлением также может стать агропромышленный комплекс. В Туркменистане огромные возможности по производству овощебахчевых культур и производству животноводческой продукции. И с этих позиций есть возможность создать мосты взаимного сотрудничества с западными регионами Казахстана. В свою очередь Казахстан имеет опыт по выращиванию зерновых культур, открываются перспективы для интеграции в части селекции, семеноводства.

Казахстан и Туркменистан имеют большие планы по дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия. В Казахстане проживает большая туркменская диаспора, действуют Туркменский общественно-культурный центр в Алматы, Мангистауский, Костанайский и Карагандинский нацио­нально-культурные центры туркмен, которые активно участвуют в деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

В столице Казахстана одна из центральных улиц названа именем великого туркменского поэта Махтумкули. В ходе государственного визита Президента Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева в октябре 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов предложил установить памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде, который будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между странами.

Ежегодно большое количество туркменских студентов проходит обучение в вузах Алматы, Астаны, Шымкента, Актау. В образовательной сфере плодотворное сотрудничество и обмен опытом на основе подписанных двусторонних соглашений благополучно реализуют ведущие вузы наших стран: Казахский нацио­нальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилёва, Назарбаев университет от казахстанской стороны и Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Международный университет гуманитарных наук и развития Туркменистана, Институт международных отношений МИД Туркменистана от турк­менской стороны.

Казахстанско-туркменские отношения отвечают всем условиям взаимовыгодного партнёрства на принципах равноправия и взаимного уважения. Имеются возможности для последовательного расширения и углубления сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня, а также далее продвигать сложившиеся отношения на ещё более высокий уровень.

В этот знаменательный для наших народов день хочу поблагодарить братский Туркменистан за поддержку и дружбу. Уверен, что традиции добрососедского сотрудничества и дружеские отношения между нашими братскими народами будут и впредь стремительно расширяться и укрепляться. ///Газета «Нейтральный Туркменистан», 5 октября 2022 г.