News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » МИДы Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие переговоры на высшем уровне

МИДы Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие переговоры на высшем уровне

By

Во вторник (4 октября) в формате видеоконференцсвязи состоялись туркмено-казахстанские политические консультации под председательством заместителей министров иностранных дел двух стран.

Основным пунктом повестки дня переговоров стала подготовка государственного визита туркменского лидера в Казахстан в октябре текущего года.

Также внимание уделено предстоящему участию туркменской стороны в 6-м саммите СВМДА, Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

В рамках мероприятия стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в двустороннем и многостороннем форматах.

По итогам консультаций внешнеполитические ведомства двух государств договорились поддерживать высокий уровень контактов для содействия дальнейшему развитию стратегического партнёрства между Казахстаном и Туркменистаном.///nCa, 5 октября 2022 г.

Related Posts

Sovrn
Post Views: 62
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan