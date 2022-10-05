МИДы Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие переговоры на высшем уровне

Во вторник (4 октября) в формате видеоконференцсвязи состоялись туркмено-казахстанские политические консультации под председательством заместителей министров иностранных дел двух стран.

Основным пунктом повестки дня переговоров стала подготовка государственного визита туркменского лидера в Казахстан в октябре текущего года.

Также внимание уделено предстоящему участию туркменской стороны в 6-м саммите СВМДА, Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

В рамках мероприятия стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в двустороннем и многостороннем форматах.

По итогам консультаций внешнеполитические ведомства двух государств договорились поддерживать высокий уровень контактов для содействия дальнейшему развитию стратегического партнёрства между Казахстаном и Туркменистаном.///nCa, 5 октября 2022 г.