Туркменская делегация отправилась во Францию на переговоры с Советом Европы

В понедельник (3 октября) начался четырехдневный рабочий визит делегации Туркменистана в Страсбург, Франция, с целью проведения встреч с представителями Совета Европы для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в рамках Программы по Верховенству права в Центральной Азии 2020-2023, сообщает министерство экономики и финансов Туркменистана.

В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства финансов и экономики, Верховного суда и Генеральной прокуратуры Туркменистана.

В первый день визита на переговорах в штаб-квартире Совета Европы стороны обсудили техническое сотрудничество между Советом Европы и станами Центральной Азии, содействие созданию общего правового пространства.

Программа встреч в следующие три дня предусматривает обсуждение вопросов сотрудничества с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) в Центральной Азии, Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Кроме того, на переговорах будут затронуты вопросы взаимодействия по линии Европейской программы образования в области прав человека для юристов (HELP) в Центральной Азии, а также рассмотрены возможности сотрудничества в области борьбы с экономическими преступлениями (CA TAEC).

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Программа по верховенству права в Центральной Азии (2020-2023) была разработана в рамках сотрудничества между Европейским Союзом, Советом Европы и властями стран Центральной Азии. Она направлена на укрепление прав человека, верховенства права и демократии в странах Центральной Азии в соответствии с европейскими и другими международными стандартами. ///nCa, 4 октября 2022 г.