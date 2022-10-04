Туркменистан и Казахстан проведут сегодня межмидовские консультации

Сегодня, 4 октября в онлайн формате под председательством Заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева состоятся очередные казахстанско-туркменские межмидовские консультации, сообщает МИД Казахстана.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства, а также ход реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание будет уделено графику предстоящих международных мероприятий.

5 октября Туркменистан и Казахстан отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

«Туркменистан является важным стратегическим партнером Казахстана как в Центральной Азии, так и в Каспийском регионе. Между нашими странами установлен конструктивный политический диалог. Уровень политического доверия между Казахстаном и Туркменистаном из года в год неуклонно укрепляется», – отмечают в Казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

На сегодняшний день договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества насчитывает более 60 документов. Среди них важное место занимает Договор о стратегическом партнерстве от 2017 года.

Взаимные визиты на высшем и высоком уровнях подтверждают неизменную заинтересованность обеих сторон в укреплении политического диалога и наращивании торгово-экономического сотрудничества. ///nCa, 4 октября 2022 г.