Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Японию

На прошлой неделе с 25 сентября по 1 октября Председатель верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Японию, в ходе которой он принял участие в государственных похоронах бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

Также он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Премьер-министром Японии, представителями Парламента, руководителями некоторых ведущих компаний этой страны.

Встреча с председателем Палаты представителей Парламента Японии Хосода Хироюки

26 сентября в рамках визита Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Палаты представителей Парламента Японии Хосода Хироюки.

В ходе беседы Аркадаг выдвинул ряд предложений по дальнейшему укреплению межпарламентских связей.

Во-первых, следует усилить работу Межпарламентской группы дружбы, во-вторых, создавать и эффективно использовать механизмы молодёжного межпарламентского взаимодействия, в-третьих, повысить роль женщин в межпарламентских отношениях, в-четвёртых, активизировать реализацию Целей устойчивого развития.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана отметил заслуги экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в развитии туркмено-японского диалога.

В свою очередь, Хироюки отметив, что Туркменистан по запасам природного газа занимает четвёртое место в мире, подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании партнёрства с туркменской стороной в сфере энергетики.

Он также поддержал идеи Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана по развитию парламентской дипломатии.

Бердымухамедов рассказал о том, что туркменская молодёжь с удовольствием изучает японский язык. В шести вузах страны действуют кафедры японского языка. Только в Ашхабаде японский язык изучается в 12 средних общеобразовательных школах.

В завершение встречи Аркадаг Бердымухамедов пригласил Хосода Хироюки посетить Туркменистан в любое удобное для него время.

Рабочий завтрак с японскими бизнесменами

27 сентября Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочий завтрак, с руководителями ведущих компаний этой страны: «Kawasaki Heavy Industries», «SANKO SELKO CO. LTD», «Komatsu Ltd», «Itochu Corp.», «Mitsubishi Corp.», «Sumitomo Corp.», «Marubeni», «Sojits Corp.», «JGC», а также с заведующим японского сектора Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, председателем правления компании «Rönesans Holding».

В ходе своего выступления на встрече, Аркадаг отметил вклад японских компаний в развитие туркмено-японского экономического сотрудничества.

Корпорации «Itochu Corp.», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corp.», «Sojits Corp.», «Sumitomo Corp.» и другие вносили и продолжают вносить значительный вклад в развитие туркменской экономики и социальной сферы, реализацию крупных проектов в энергетике, добыче минеральных ресурсов, химической промышленности, транспорте, агропромышленном комплексе.

За последние 4 года при участии японских компаний в Туркменистане были введены в строй крупные промышленные объекты – газохимический комплекс по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе и газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе Лебапского велаята.

Как сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, в настоящее время реализуются Генеральное соглашение по поставкам в Туркменистан землеройной техники «Komatsu» на сумму более 470 миллионов долларов США и автотранспортной техники марки «Toyota» предварительной стоимостью 90 миллионов долларов США.

Кроме того, в Туркменистане зарегистрировано 38 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму свыше 11 миллиардов долларов США, около 230 миллионов евро и почти 17 миллиардов йен.

Как отметил Аркадаг, несмотря на сложности в мировой экономике Туркменистан продолжает демонстрировать стабильные экономические показатели.

Рост ВВП Туркменистана сохраняется на уровне более 6 %. Ежегодно экономику страны инвестируется порядка 35–40 % ВВП, что составляет около 17 млрд. долларов США. При этом доля иностранных инвестиций составляет до 15 % от общего объёма.

В настоящее время ведутся переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Приоритетными направлениями партнёрства с Японией выступают охрана окружающей среды, проекты в области зелёной и чистой энергетики.

В этом году при участии Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) и компаний японская сторона поделилась своим опытом по развитию отрасли «водородной энергетики».

Также Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду на то, что при финансировании Японского банка международного сотрудничества (JBIC) будет реализован второй проект по производству бензина из природного газа с использованием передовых технологий компании «Kawasaki» в области чистой энергетики.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов высказал пять конкретных предложений по развитию туркмено-японского делового сотрудничества:

Целесообразно обновить Дорожную карту сотрудничества в сфере инфраструктуры в Туркменистане и дополнить её новыми актуальными проектами. Этот документ может быть подписан на 14-м заседании Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

Необходимо рассмотреть вопрос о привлечении японских компаний к экспорту из Туркменистана продукта с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо вместе поработать над совершенствованием совместного механизма финансирования. В частности, речь идёт о создании специального счёта для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом – «Счёта Эскроу».Кроме того, была выражена заинтересованность в использовании разных форм финансирования проектов, в том числе таких, как проектное финансирование с оплатой производимой продукцией, прямые инвестиции и другие.

Туркменистан заинтересован в изучении японского опыта в «зёленой» и водородной энергетике и создании современных высокотехнологичных производств.

Налаживание ведения бизнеса японских и туркменских МСП на туркменском и японским рынках.

Как заявил Бердымухамедов, для реализации этих предложений имеются все возможности – политическая воля руководителей, достигнутый высокий уровень взаимопонимания и доверия, стабильные и устойчивые показатели экономического развития, обоюдный настрой на комплексное и долгосрочное выстраивание деловых связей.

На встрече также были рассмотрены вопросы реализации совместно с японскими компаниями второго этапа производственно-промышленных сооружений в Туркменистане. В их числе:

В Гарабогазе – завод по производству 600 тысяч тонн аммиака и 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамидных удобрений

В Овадандепе – завод по производству 600 тысяч тонн бензина из газа.

В Туркменабате – завод по производству 300 тысяч тонн фосфорных удобрений.

Завод по производству 640 тысяч тонн карбамида и 400 тысяч тонн аммиака.

Планы совместной работы и соглашения по данным вопросам будут рассмотрены на 14-м заседании Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

В тот же день Председатель Халк Маслахаты провёл двусторонние встречи с руководителями японских компаний «Kawasaki Heavy Industries», «Itochu Corp.», «Mitsubishi Corp.» и турецких компаний «Rönesans Holding», «Çalik Holding».

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

27 сентября Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии государственных похорон экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В зале, где проходила траурная церемония, демонстрировались видеосюжеты, рассказывающие о большом вкладе экс-Премьер-министра Синдзо Абэ в развитие Японии, его встречах с руководителями зарубежных стран.

Гурбангулы Бердымухамедов с супругой выразили слова поддержки и соболезнования вдове Синдзо Абэ – Акие Абэ.

Встреча с Премьер-министром Японии

28 сентября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Премьер-министром Японии Фумио Кисида.

В рамках встречи обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия. Стороны высказались за активизацию торгово-экономических связей.

Собеседники отметили необходимость дальнейшей работы по потенциальным проектам с учётом реализации в Туркменистане крупномасштабных и долгосрочных программ, нацеленных на индустриализацию и создание наукоёмких высокотехнологичных производств.

Также Туркменистан придаёт большое значение развитию сотрудничества в сфере транспорта и связи с Японией. Отмечалась целесообразность изучить возможности организации авиасообщения по маршруту Ашхабад–Токио–Ашхабад.

Встреча с председателем Парламентской лиги туркмено-японской дружбы

В этот же день состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Парламентской лиги туркмено-японской дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Эндо Тошиаки.

В ходе беседы отмечалась плодотворность взаимодействия двух стран в рамках инициированного Туркменистаном Диалога «Центральная Азия + Япония».

Стороны уделили внимание вопросам развития экономических отношений двух стран. Также отмечалась продуктивность взаимодействия в строительной, топливно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

В частности, Бердымухамедов напомнил, что благодаря большому вниманию экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ к развитию сотрудничества с Туркменистаном в экономику нашей страны было инвестировано свыше 8 млрд. долларов США. На эти средства были реализованы проекты по производству карбамида, аммиака, бензина «ЭКО-93», полиэтилена, полипропилена.

Обсуждая вопросы развития транспортной логистики, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что планируется наладить грузовые и пассажирские сообщения по маршруту Ашхабад–Токио и Токио–Ашхабад. Транспортно-логистические возможности Туркменистана также создадут благоприятные условия для вывода продукции Японии через Туркменистан в Европу, из Каспийского в Чёрное море.

Двухсторонние встречи туркменской делегации

В ходе визита туркменская делегация в Токио провела ряд двухсторонних встреч. В их числе:

Встреча представителей Государственного объединения «Türkmen atlary» в Токийском конном комплексе.

Встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с заместителем министра иностранных дел Японии Юуми Ёшикава

Встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с компаниями «Itochu Corp.», «Mitsubishi Corp.», «Komatsu Ltd», «Kawasaki Heavy Industries»

Встреча руководителей Государственного банка внешнеэкономической деятельности с представителями японских банков

Встреча председателя Государственного концерна «Türkmenhimiýa» с руководителем компании «JATECO»

Хяким нового современного административного центра Ахалского велаята встретился с главой отдела международных отношений Токийской столичной префектуры.

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1 октября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил рабочий визит в Японию и вернулся в Ашхабад. ///nCa, 3 октября 2022 г.